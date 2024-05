Takiego sportu jak Sony X90L nie ma nikt inny

Zmagania najlepszych europejskich drużyn w piłce nożnej to czas, w którym wielu z nas zastanawia się nad nowym telewizorem. Chcemy świetnej jakości obrazu, znakomitego dźwięku i stadionowych emocji.

Wszystko to, a nawet więcej, znajdziemy w Sony X90L – telewizorach idealnie skrojonych do sportu.

Płatna współpraca z marką SONY

Kochamy oglądać wydarzenia sportowe. Nieważne czy to mecz tenisowy naszych gwiazd, czy skoki narciarskie zimą – transmisje z tych wydarzeń niezmiennie przyciągają nas do telewizorów. Pałeczkę lidera w kwestii popularności dzierży jednak niepodzielnie piłka nożna, która przy okazji każdych kolejnych mistrzostw potrafi skłonić wielu z nas do długiej podróży tylko po to, by znaleźć się na trybunach jednego z meczów. Nie każdy jednak może pojechać oglądać spotkania osobiście. Co prawda w tym roku nie mamy do nich przesadnie daleko, bo gospodarzem mistrzostw są Niemcy, ale koszt takiej wycieczki finalnie może okazać się dużo większy, niż początkowo zakładaliśmy.

Dużo prostszym, a jednocześnie wcale nie gorszym rozwiązaniem jest przeniesienie piłkarskich emocji wprost do własnego salonu za sprawą odpowiednio wyposażonego telewizora 4K. W dzisiejszych czasach technologia pozwala bowiem cieszyć się tego typu wydarzeniami z dużo szerszej perspektywy. Mamy przecież i zbliżenia na akcję, i powtórki, i dokładne rozrysowanie taktyk – wszystko w świetnej jakości, na dużym ekranie, niemal na wyciągnięcie ręki. Mamy też komentatora sportowego, któremu nierzadko udaje się jeszcze bardziej podkręcić piłkarskie emocje. Potrzeba jedynie dobrego telewizora, który byłby w stanie zagwarantować nam jak najlepsze wrażenia w odbiorze. Takim właśnie telewizorem jest Sony X90L.

Zobaczyć każdy detal

Czym powinien charakteryzować się dobry telewizor do sportu? Oczywiście odpowiednio dużym ekranem i jak najlepszym, wyjątkowo płynnym obrazem 4K, by oglądało się go przyjemnie. I tu Sony X90L potrafi miło zaskoczyć, bo nie dość, że oferuje aż pięć modeli różniących się wielkością ekranu (55, 65, 75, 85 i 98 cali), to jeszcze mamy tu matrycę Full Array LED, czyli z pełnym strefowym wygaszaniem. Co więcej, Sony dopracowało tę technologię i tam, gdzie inne telewizory nie dają sobie rady i podczas ciemnych scen nieomal wyłączają ekran, X90L błyszczy, wyciągając z ciemnych kadrów całą masę szczegółów.

Ktoś powie pewnie teraz "a jakie to ma znaczenie podczas transmisji meczu?". Ano ma, i to całkiem spore, bo Sony połączyło tu strefowe podświetlenie z technologią XR Contrast Booster, która dodatkowo wzmacnia kontrast poprzez precyzyjne sterowanie jasnością. Dzięki temu udaje się wydobyć subtelną głębię, ujawniając detale obrazu nawet w sytuacjach, gdy część kadru jest mocno rozświetlona, np. gdy podczas transmisji meczu kamera pokaże trybuny z umieszczonymi nad nimi potężnymi reflektorami.

Co ciekawe, zastosowane w Sony X90L wyświetlacze z technologią XR Triluminos Pro, które znacząco rozszerzają zakres barw, także mogą pokazać swój pazur podczas transmisji meczu. Na pozór mogłoby się wydawać, że niesamowicie żywe kolory nie są aż tak ważne w trakcie tego typu wydarzeń sportowych. A jednak wystarczy spojrzeć na to, co potrafi X90L, by zrozumieć, jaka moc drzemie w tej technologii. Dzięki niej na stadionowej murawie da się zauważyć nie tylko różne odcienie trawy (a nie zbitą zieleń), ale także miejsca, w którym trawa została już zniszczona walką rozgrywającą się na boisku.



Oczywiście dla miłośników sportu niebagatelne znaczenie ma też płynność i wyrazistość obrazu. Chyba żaden kibic sportowy nie chciałby widzieć smużenia czy to podczas idealnego dośrodkowania zakończonego fantastycznym golem, nadzwyczajnego forehandu, czy rekordowego skoku narciarskiego. Sony X90L i na to ma sposób. I bynajmniej nie chodzi tu jedynie o fakt, że telewizory z tej serii wyposażone zostały w 100-hercowy panel. To, co czyni Sony X90L wyjątkowymi w swojej klasie, to zastosowany w nich świetny procesor obrazu – Cognitive Processor XR. Potrafi on bowiem sam określić główny element sceny, na którym skupia się uwaga widza, i tak dostosować obraz i dźwięk, by nadać im maksymalnej głębi.

I to właśnie dzięki owemu procesorowi i dokonywanej przez niego analizie ruchu w obrębie kilku klatek udało się zapewnić w X90L płynny, klarowny i co najważniejsze jasny obraz nawet przy najbardziej dynamicznych scenach, czy to podczas oglądania sportu, grania w gry wideo, czy rozkoszowania się najnowszymi filmami prosto z któregoś z serwisów streamingowych. Odpowiadają za to szczególnie dwie technologie – X-Motion Clarity, która wygasza fragmenty obrazu tam, gdzie jest to potrzebne, a także XR Clear Image, która ogranicza zakłócenia w scenach przedstawiających szybki ruch i przeciwdziała ich zamazywaniu się. Efekt? Jeszcze wyraźniejszy obraz i płynność akcji.



Usłyszeć więcej

Czym byłaby jednak transmisja sportowa, seans filmowy czy zabawa w najnowsze gry na PlayStation 5 bez odpowiedniego dźwięku. I tu Sony X90L może pochwalić się naprawdę wyjątkowym rozwiązaniem – za sprawą technologii Acoustic Multi-Audio dźwięk pozycjonowany jest nieco wyżej niż w telewizorach konkurencji, tak aby zdawał się dobiegać z tego miejsca na ekranie, gdzie akurat rozgrywa się akcja. Za podniesienie sceny dźwiękowej odpowiadają zaś dwa głośniki wysokotonowe umieszczone po bokach ekranu.

Co najlepsze – i to rozwiązanie może przydać się szczególnie kibicom – mamy tu też opcję Voice Zoom, która pozwala wyregulować wzmocnienie bądź stłumienie głosu komentatorów wydarzeń sportowych, oferując przy tym całkiem zaawansowaną możliwość separacji dźwięku.



Sony X90L ma też coś dla koneserów ceniących sobie najwyższe możliwe wrażenia audiowizualne. Po dokupieniu dedykowanego soundbara, takiego jak choćby Sony HT-A3000 (dostępnego teraz w promocji, z 40-procentową zniżką przy zakupie z telewizorem), możemy skorzystać z funkcji Acoustic Centre Sync, która zsynchronizuje nowe urządzenie z systemem audio telewizora, tworząc z tego ostatniego coś na kształt centralnego głośnika. Dialogi odtwarzane są wówczas przez głośniki telewizora – dźwięk idzie z ekranu, a reszta przez soundbar. Daje to znacznie lepszy, głębszy efekt, najbardziej zbliżony do dźwięku kinowego.

Sony Bravia X90L ma certyfikację IMAX Enhanced! Obsługuje Dolby Vision i Dolby Atmos

Dla kibica, dla kinomaniaka, dla gracza

Telewizory z serii X90L sprawdzą się wszędzie. Błyszczą w sporcie i filmach, ale też mają potężne zaplecze przygotowane specjalnie z myślą o graczach. Tryb gry z niskim input lagiem czy dedykowane menu gamingowe to tylko część dostępnych tu opcji. Z tego telewizora szczególnie ucieszyć się mogą posiadacze PlayStation 5. Oferuje on bowiem obsługę VRR (Variable Refresh Rate) i ALLM (Auto Low Latency Mode), które mają wpływ na lepszą jakość obrazu i płynność animacji.

Poza tym mamy tu też dwie ekskluzywne funkcje stworzone specjalnie dla PS5 – Auto HDR Tone Mapping oraz Auto Genre Picture Mode. Ta pierwsza automatycznie optymalizuje ustawienia HDR by "wyciągnąć" z jasnych scen znacznie więcej detali i kolorów, ta druga – sama dopasowuje tryb obrazu do gatunku gry. Co najlepsze, wszystkie opcje w Sony X90L są na wyciągnięcie ręki, w przejrzyście zaprojektowanym, kafelkowym interfejsie, który dodatkowo jest w pełni edytowalny.

Subtelna elegancja w twoim salonie

Sony X90L to telewizor, który świetnie prezentuje się w nowoczesnych wnętrzach. Obudowa ze szczotkowanego aluminium, dyskretne, nierozpraszające ramki oraz podstawa, którą można ustawić na trzy różne sposoby – wszystko smukłe, finezyjne i gustowne.

Doskonałym uzupełnieniem tej minimalistycznej konstrukcji jest inteligentny pilot z obniżonymi przyciskami, dla większej wygody użytkowania. Działa on przez Bluetooth, obsługuje wyszukiwanie głosowe i, co chyba najważniejsze, jest odporny na zachlapanie (klasa IPX4), na wypadek, gdyby w czasie największych piłkarskich emocji zdarzyło nam się coś na niego wylać. Dla tych, którzy wolą jednak sprawdzoną klasykę z szeregiem znanych przycisków, przygotowano drugiego, już standardowego pilota, którego również znajdziemy w zestawie z Sony X90L.



Co ciekawe, Sony pomyślało tu nawet o tych największych pasjonatach technologii, którzy chcieliby wydobyć z telewizora cały jego potencjał. W tym celu stworzono kamerkę – Bravia Cam (do zakupu osobno), która nie tylko pozwala sterować funkcjami Sony X90L za pomocą gestów, ale także rozmawiać ze znajomymi czy rodziną poprzez Google Meet, automatycznie wyłączać telewizor, gdy wyjdziemy z pokoju czy dostosowywać ekran do miejsca aktualnie zajmowanego przez widza. Ba, jest tu nawet opcja ustawienia alarmu zbliżeniowego, który może ostrzegać dzieci, by nie podchodziły za blisko do naszego telewizora.



Szukasz świetnego telewizora? Teraz jest okazja

Sony X90L to telewizor na wiele sposobów wyjątkowy. Ma świetną matrycę, doskonały, głęboki obraz o idealnym kontraście i jasności, kinowy dźwięk oraz kapitalny procesor łączący to wszystko w jedno, niezwykłe doznanie. To znakomity wybór dla wszystkich tych, którzy oczekują doskonałej jakości w każdych warunkach. Aktualnie w promocji znajdują się 55-calowy X90L, a także modele 55X90L, 65X90L, 75X90L, 85X90L, 98X90L, które można nabyć w zestawie ze wspominanym wyżej soundbarem Sony HT-A3000 w obniżonej cenie. Promocja trwa do 16 czerwca 2024, a znaleźć ją można w Sony Center, Euro RTV AGD, Media Expert, Media Markt oraz X-kom.

