Sony Interactive Entertainment jest gotowe przedstawić światu swoją strategię korporacyjną na rok 2024. 23 maja dowiemy się nieco więcej o planach giganta branży wobec wszystkich swoich oddziałów, w tym PlayStation.

To będzie bardzo ważny dzień dla Sony. 23 maja o godzinie 3:30 czasu polskiego rozpocznie się spotkanie, na którym omówiona zostanie strategia korporacyjna na rok 2024. Plany przedstawi CEO Kenichiro Yoshida oraz dyrektor finansowy Hiroki Totoki.

Sony pokaże światu nową strategię

W zwiastunie wydarzenia, poza samą datą, widzimy jedynie wymowne napis “Beyond the Borders”. Na ten moment nie da się ustalić, co konkretnie chce zakomunikować grupa Sony. Jest wiele znaków zapytania, które to popychają internautów wprost w ramiona spekulacji, co pokazują komentarze pod załączonym wpisem na X.

Czy w przyszłym tygodniu w końcu dowiemy się, kiedy PS5 Pro ujrzy światło dzienne? To jeden z wariantów. Jeśli chodzi o sprzęt gamingowy to nie sposób pominąć ostatnich przecieków na temat następcy PlayStation Portable.

Inni internauci piszą, że w trakcie wydarzenia ogłoszone zostaną kolejne premiery gier PlayStation na PC lub nawet na Xbox, wszak motto wydarzenia brzmi “Poza granicami”.

Pamiętajmy również, że PlayStation Productions rozwija kilka interesujących projektów: w drodze jest film Ghost of Tsushima, może otrzymamy garść informacji na temat uniwersum Horizon? Wszak coś cicho zrobiło się o serialu Horizon 2074 dla Netflixa, czy grze multiplayer osadzonej w tym świecie. To wszystko spekulacje - wytrzymajmy do 23 maja, wtedy wszystko się wyjaśni.

