Chociaż zalecane jest obecnie pozostawanie w domach, ale nie każdy może sobie na to pozwolić. Przemieszczanie się komunikacją publiczną nie należy w dobie koronawirusa najbezpieczniejsze, iTaxi czyni starcia, aby w jego taksówkach było inaczej.

Auta iTaxi z przesłonami już dostępne

Już od soboty kierowcy iTaxi mają dostęp do płynów dezynfekujących. Od niedzieli w autach iTaxi wprowadzane jest natomiast bardziej rzucające się w oczy rozwiązanie mające zapewnić pasażerom jak najbezpieczniejszy przejazd. Chodzi o przegrody ochronne. Wedle zapewnień, do końca tygodnia zaopatrzone w nie zostaną samochody iTaxi wszystkich chętnych kierowców.

Ci jednocześnie powinni stosować się do specjalnych procedur. Chodzi o pytanie pasażerów o temperaturę (a nawet proponowanie bezdotykowego pomiaru w przypadku wątpliwości), proszenie o unikanie dotykania wspomnianej przegrody i innych elementów we wnętrzu pojazdu i o rozliczenia bezdotykowe za pomocą karty lub poprzez aplikację w celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu. Dodatkowo kierowcy są zobowiązani do dezynfekcji klamek i innych najczęściej dotykanych elementów oraz do możliwie jak najczęstszej dezynfekcji innych powierzchni lub ozonowania wnętrza pojazdu.

Jak zamówić iTaxi z przegrodą ochronną?

Trzeba brać pod uwagę, że z racji instalacji przegrody i wyłączenia przedniego siedzenia pasażera, tak zabezpieczone taksówki mogą przewozić o jedną osobę mniej. Zainteresowani powinni skorzystać ze specjalnej, nowej opcji w aplikacji mobilnej iTaxi. Nie jest to skomplikowane, wszystko pokazano na poniższym materiale wideo.

„W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, wprowadziliśmy rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo podróży. W opcjach przy zamawianiu przejazdu można wybrać samochód, który posiada przegrodę ochronną oddzielającą Pasażera od Kierowcy.”

Źródło: iTaxi

