Szukasz taniego smartwatcha? Jeśli tak to lista modeli, które możesz brać pod uwagę rozrosła się właśnie o Xiaomi Mi Watch Lite.

Xiaomi Mi Watch Lite dostępny w Polsce, z promocją na start

Xiaomi Mi Watch Lite to nowość, zaprezentowano go niemal równo tydzień temu. Okazuje się, że bardzo szybko dociera on do Polski, bo sprzedaż rozpoczyna się już dziś. Typowaliśmy, że cena nie powinna przekroczyć 300 złotych i były to trafne przewidywania. Dodatkowo można mówić o niespodziance.

Polska cena Xiaomi Mi Watch Lite została ustalona na 249 złotych. Osoby, które szybko zdecydują się na zakup mogą liczyć na rabat i zapłacą tylko 199 złotych. Oferta obowiązuje od dziś do 20 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Smartwatch trafia do sprzedaży online, można znaleźć go również w salonach Mi Store (promocja nie obowiązuje tylko w Mi Store Arkadia w Warszawie).

Co oferuje Xiaomi Mi Watch Lite?

Nie ulega wątpliwości, że Xiaomi Mi Watch Lite będzie trafiał do zestawień tanich smartwatchy do 500 złotych. Trudno znaleźć wiele przystępniejszych cenowo od niego propozycji, co w połączeniu z dużą rozpoznawalnością Xiaomi na naszym rynku daje pewne podstawy do przypuszczeń, że sprzedaż będzie wyglądała przynajmniej dobrze.

Nie da się w tym momencie z pełnym przekonaniem stwierdzić, czy Xiaomi Mi Watch Lite jest urządzeniem wartym zakupu. Do tego potrzebne będą testy. W teorii zapowiada się nieźle, z uwagi na cenę trudno nie podkreślić chociażby wbudowanego modułu GPS, wodoszczelności 5 ATM czy baterii, która wedle deklaracji producenta wystarczy na nawet 9 dni pracy (to oczywiście bez aktywnego GPSu). Należy spodziewać się tutaj również 1,4-calowego ekranu (TFT) i ponad 120 tarcz do wyboru, co w połączeniu z minimalistycznym designem powinno pozwolić na dopasowanie całości do swoich preferencji. Dla aktywnych przygotowano opcję monitorowania 11 rodzajów ćwiczeń, licznik spalanych kalorii i czujnik tętna.

Jak zapatrujecie się na Xiaomi Mi Watch Lite?

Źródło: Xiaomi

