Redmi Watch to pierwszy smartwatch „budżetowej siostry” Xiaomi. Tak, jak mogliśmy się spodziewać, jest tani i nieźle wyposażony, ale też nie ma w sobie niczego, czym mógłby wywołać zachwyt. Mimo to warto się nim zainteresować.

Redmi Watch - pierwszy smartwatch Redmi

Redmi Watch ma przykryty szkłem 2,5D kwadratowy ekran o przekątnej 1,4 cala, na którym wyświetlany jest kolorowy obraz o rozdzielczości 320 x 320 pikseli, a więc naprawdę przyzwoitej. Sprawdzanie powiadomień, monitorowanie aktywności czy korzystanie z innych aplikacji powinno zatem być jak najbardziej komfortowe.

Zajrzyjmy do środka: wbudowane czujniki pozwalają na monitorowanie treningów, snu oraz aktualnego pulsu. Na potrzeby komunikacji ze smartfonem zegarek wykorzystuje technologię Bluetooth 5.0 (BLE), a oprócz tego ma jeszcze moduł NFC (ale o płatnościach zbliżeniowych w Polsce możemy pewnie pomarzyć).

Co jeszcze warto wiedzieć o pierwszym smartwatchu Redmi?

Choćby to, że waży tylko 35 gramów, jest w stanie przeżyć zanurzenie w wodzie na głębokości do 50 metrów, a wbudowany akumulator – po naładowaniu do pełna – zapewnia do 7 dni normalnego użytkowania lub 12 dni działania w trybie energooszczędnym.

Jak to w przypadku tej marki, jednym z najważniejszych powodów do zakupu ma być atrakcyjna cena. Konkretnie Redmi Watch kosztuje 299 juanów, co przy prostym przeliczeniu daje około 170 złotych.

