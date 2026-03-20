Reklamy telewizorów wprowadzały w błąd. Niemiecki sąd ukarał TCL

Czy Twój telewizor naprawdę jest QLED, czy tylko tak się nazywa? Głośny wyrok niemieckiego sądu obnaża kulisy marketingu jednego z gigantów rynku i pokazuje, jak łatwo można wprowadzić klientów w błąd.

Niemiecki sąd wydał głośne orzeczenie, które może mieć wpływ na cały rynek telewizorów. Sprawa dotyczy chińskiego producenta TCL oraz jego reklam telewizorów oznaczonych jako QLED. Pozew złożyła firma Samsung i to właśnie jej argumenty przekonały sąd.

Dlaczego reklamy zostały uznane za wprowadzające w błąd?

Jak opisuje serwis The Elec, sprawą zajął się Munich I District Court, który uznał, że część modeli TCL – w tym seria QLED870 – była promowana w sposób niezgodny z rzeczywistością. Zdaniem sądu, sposób przedstawiania tych telewizorów mógł wprowadzać konsumentów w błąd.

Kluczowy problem? Technologia, która miała uzasadniać nazwę QLED, nie działała tak, jak oczekiwano. W praktyce oznaczało to, że zastosowane rozwiązania nie miały realnego wpływu na obraz, a efekt końcowy nie różnił się znacząco od standardowych telewizorów LED.

Czym właściwie jest QLED?

Aby zrozumieć sedno problemu, warto wyjaśnić, czym jest QLED.

QLED (Quantum Dot LED) to technologia wykorzystująca tzw. kropki kwantowe – mikroskopijne cząstki, które poprawiają odwzorowanie kolorów i jasność obrazu. Według definicji International Electrotechnical Commission, prawdziwy telewizor QLED powinien zawierać specjalną warstwę kropek kwantowych między podświetleniem a panelem.

Rozwiązanie powinno przekładać się na bardziej nasycone kolory, lepszy kontrast, a w efekcie wyższą jasność obrazu.

Gdzie TCL popełniło błąd?

Sąd ustalił, że w zakwestionowanych modelach TCL zastosowano jedynie minimalną ilość kropek kwantowych – i to w miejscu, które nie wpływało realnie na jakość obrazu. Innymi słowy: technologia była obecna "na papierze”, ale nie w praktyce.

W efekcie konsumenci mogli oczekiwać jakości QLED, której faktycznie nie otrzymywali.

Konsekwencje wyroku

Wyrok oznacza, że TCL nie może już reklamować tych modeli jako QLED w Niemczech, a do tego musi wycofać lub zmienić sposób promocji produktów. Producent może ponieść dalsze konsekwencje w innych krajach.

To nie pierwszy raz, gdy firma przegrywa z Samsungiem w Niemczech – wcześniej sąd zakazał jej używania nazwy „NXT FRAME”, uznając ją za zbyt podobną do „The Frame”.

Problem szerszy niż jedna firma

Sprawa nie dotyczy wyłącznie TCL. W Stanach Zjednoczonych toczą się już pozwy zbiorowe przeciwko producentowi, a także wobec innej chińskiej firmy – Hisense. Klienci zarzucają im podobne praktyki reklamowe.