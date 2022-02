Wygląda na to, że firma TCL zaplanowała sporą ofensywę na targi MWC 2022. Zwłaszcza jeśli chodzi o smartfony.

TCL chwali się 5 nowymi smartfonami

Wprawdzie targi MWC 2022 wystartują dopiero jutro, ale niektórzy producenci odsłaniają swoje karty (lub ich część) już dziś. Wśród nowości z logo TCL znalazło się kilka smartfonów z serii TCL 30. Przygotowano je z myślą głównie o rynku europejskim, można spodziewać się ich także w Polsce.

Wszystkie pokazane modele będę dedykowane osobom z ograniczonym budżetem, nawet najlepiej wyposażony nie powinien kosztować więcej niż 1000 złotych. Z racji przynależności do jednej serii można spodziewać się wielu podobieństw co do wyglądu oraz specyfikacji, ale rozbieżności też znajdziemy. Producent zdaje się iść w przekaz, iż są to propozycje o dobrej wydajności w tym budżecie. Sprawdźmy.

TCL 30 5G

Najwięcej do zaoferowania ma TCL 30 5G. Jak sugeruje już sama nazwa, to właśnie w jego przypadku można spodziewać się obsługi sieci 5G. Zastosowano tutaj procesor MediaTek Dimensity 700 5G, 4 GB RAM, 64 GB lub 128 GB pamięci wewnętrznej (w zależności od wersji) oraz baterię o pojemności 5010 mAh, którą można będzie ładować z mocą 18W. Aparat główny składa się z obiektywów 50 Mpix, 2 Mpix i 2 Mpix, na froncie umieszczono aparat 13 Mpix. Ekran ma dużą przekątną 6.7 cala i rozdzielczość Full HD+. Co istotne, mowa o panelu wykonanym w technologii AMOLED.

TCL 30 5G został wyceniony na 249 euro oraz na 269 euro, odpowiednio w wersji 64 GB oraz 128 GB. Sprzedaż rozpocznie się w kwietniu.

TCL 30+ i TCL 30

TCL 30+ cechuje się tym samym designem i wyświetlaczem, ale obudowa skrywa już procesor MediaTek Helio G37. Jednocześnie także 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Nie ma modułu do obsługi sieci 5G, ale zaplecze fotograficzne prezentuje się identycznie jak w wyżej omówionym modelu. To samo można powiedzieć o baterii. Wzmianki o funkcji Steady Snap w oprogramowaniu sugerują, że producent celuje w młodszych użytkowników.

TCL 30 to niemalże bliźniak TCL 30+. Jedyne różnice to mniej pamięci wewnętrznej (64 GB), gorszy aparat selfie (8 Mpix) i ładowarka 10W w zestawie (aczkolwiek obsługiwane jest ładowanie 18W).

TCL 30+ ma kosztować 199 euro, za TCL 30 zainteresowani zapłacą 179 euro. Sprzedaż w wybranych krajach europejskim ma rozpocząć się lada chwila.

TCL 30 SE

Wizualnie na pierwszy rzut oka nieco inaczej prezentuje się TCL 30 SE. Jest też mniejszy i skromniej wyposażony. Tu mowa o 6.52-calowym ekranie HD+ i to wykonanym w technologii IPS LCD. Za wydajność, raczej dość skromną, odpowiadać będzie procesor MediaTek Helio G25 współpracujący z 4 GB RAM.

Poza tym przyszli posiadacze tego modelu otrzymają 64 GB / 128 GB pamięci wewnętrznej, wciąż ten sam co w droższych propozycjach aparat fotograficzny z tyłu oraz obiektyw 8 Mpix do selfie. Jeśli chodzi o baterię to ma pojemność 5000 mAh i obsługuje ładowanie 15W (ale w zestawie będzie ładowarka 10W).

Cena TCL 30 SE wyniesie 149 euro lub 169 euro, odpowiednio za wersje 64 GB i 128 GB.

TCL 30 E

Najmniej do zaoferowania będzie miał TCL 30 E, przez co będzie kierowany do osób z najbardziej ograniczonymi finansami. Poza ekranem i procesorem takimi jak w TCL 30 SE reszta podzespołów jest słabsza. W tym modelu zastosowano tylko 3 GB RAM, 64 GB pamięci wewnętrznej, aparat główny 50 Mpix + 2 Mpix oraz aparat selfie 5 Mpix. Bateria ma pojemność 5000 mAh i obsługuje ładowanie tylko 10W.

W przypadku TCL 30 E cena wyniesie 139 euro. Start sprzedaży przewidziano na kwiecień.

Kolory smartfonów TCL 30 E

Cała piątka posiada sloty na kartę microSD oraz moduły łączności zbliżeniowej NFC. Działa natomiast pod kontrolą systemu Android 12 z TCL UI 4.0.

TCL 30 5G będzie dostępny w kolorach Dreamy Blue i Tech Black. Sięgający po TCL 30+ i TCL 30 będą mogli zdecydować się na kolory Muse Blue i Tech Black, podczas gdy w przypadku TCL 30 SE i TCL 30 E postawiono na warianty Space Grey i Atlantic Blue.

