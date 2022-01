realme to obecnie ten producent, który notuje na rynku smartfonów największe przyrosty użytkowników. Czy modele z serii realme GT 2 pomogą utrzymać ten trend?

Premiera realme GT 2 i realme GT 2 Pro

Nieoficjalnych informacji było sporo. Wiedzieliśmy, jakich modeli można się spodziewać i co najprawdopodobniej będą miały do zaoferowania. Obyło się bez zaskoczenia, światło dzienne ujrzały realme GT 2 i bardziej zaawansowany realme GT 2 Pro. To ten drugi był wyczekiwany z większymi nadziejami i właśnie na nim producent zdecydował się skupić podczas prezentacji. Czy faktycznie zasługuje na to, aby określać go „produktem premium”?

realme GT 2 Pro znalazł się w naszym zestawieniu prezentującym najbardziej oczekiwane smartfony 2022 roku. Z zamieszczonej w nim sondy, a właściwie jej wyników, można wywnioskować, że wielu z Was miało co do tej konstrukcji spore nadzieje. Design obydwu modeli nie odbiega od tego, do czego realme już przyzwyczaiło. Chwali się ponownym nawiązaniem współpracy z projektantem przemysłowym Naoto Fukasawą, projekt obudowy przedstawia jako ten inspirowany techniką papieru i mówi o wykorzystaniu procesu grawerowania laserowego o grubości 0,1 mm.

Obydwa smartfony będą dostępne w czterech wariantach kolorystycznych - Paper White, Paper Green, Steel Black i Titanium Blue. Dwa pierwsze cechują się obudową z wymienionym wyżej projektem i materiałami ekologicznymi. Dwa pozostałe są bardziej standardowe, obudowy pokrywa szkło.



realme GT 2 i realme GT 2 Pro

W kilku aspektach realme GT 2 Pro jest topowy

Nikomu nie powinno zabraknąć tutaj wydajności. realme GT 2 Pro jest bowiem napędzany przez najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 wykonany w 4 nm procesie technologicznym. A nie brakuje również pamięci RAM, bo to 8 GB w standardowej i aż 12 GB w droższej wersji, oraz szybkiej pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Temperatury pracy też będą podobno wypadały pozytywnie. realme GT 2 Pro jest bowiem przedstawiany jako smartfon z największym w branży obszarem rozpraszania ciepła (o powierzchni 36761 mm²).

Godny flagowca jest również wyświetlacz. realme GT 2 Pro może pochwalić się płaskim panelem AMOLED LTPO 2.0 o wysokiej rozdzielczości 1440 x 3216 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 1400 nitów. Nie zabrakło wsparcia dla HDR10+, a całość przełożyła się na prestiżową ocenę DisplayMate A+.



realme GT 2 Pro

Nieco więcej dyskusji może dotyczyć aparatu fotograficznego. Główne oczko to matryca Sony IMX766, 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) i modułem Omni-directional PDAF. Dołożono do tego obiektyw ultraszerokątny 50 Mpix o polu widzenia aż 150° oraz obiektyw micro-lens z 40-krotnym zoomem, przez niektórych określany mianem mikroskopowego.

Można przypuszczać, że zamiast tego ostatniego część osób wolałaby teleobiektyw. Z drugiej strony, zdjęcia z 40-krotnym zoomem mogą być dla niektórych ciekawym eksperymentem. No bo popatrzcie chociażby na poniższą próbkę możliwości realme GT 2 Pro.



Zdjęcie wykonane realme GT 2 Pro - 40X z mikroobiektywem

Specyfikacja realme GT 2 i realme GT 2 Pro

Model realme GT 2 realme GT 2 Pro oprogramowanie Android 12, Realme UI 3.0 ekran » AMOLED

» 6,62 cala

» 1080 x 2400 pikseli

» 120 Hz

» 1300 nitów

» Corning Gorilla Class 5 » AMOLED LTPO 2.0

» 6,7 cala

» 1440 x 3216 pikseli

» 120 Hz

» 1400 nitów

» Corning Gorilla Class Victus procesor Qualcomm Snapdragon 888 5G (5 nm) Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 (4 nm) pamięć RAM 8 GB / 12 GB LPDDR5 pamięć wewnętrzna 128 GB / 256 GB w standardzie UFS 3.1 128 GB / 256 GB / 512 GB w standardzie UFS 3.1 aparat » 50 Mpix, f/1.8, 1.0µm z OIS

» ultraszerokątny 119°

» makro » 50 Mpix, f/1.8, 1.0µm z OIS

» ultraszerokątny 150°, 50 Mpix, f/2.2

» micro-lens, f/3.0 aparat selfie 16 Mpix 32 Mpix łączność Bluetooth 5.2, WiFi 6, NFC, 5G bateria » 5000 mAh

» ładowanie 65 W dodatkowe cechy głośniki stereo, dual SIM, czytnik linii papilarnych pod ekranem wymiary 162.9 x 75.8 x 8.6 mm 163.2 x 74.7 x 8.2 mm

realme GT 2 mniej dopakowany, ale też wydajny

W przypadku realme GT 2 można mówić nie tylko o bardzo podobnej stylistyce i jakości wykonania, ale również o zbliżonych gabarytach. Zastosowano tu minimalnie mniejszy wyświetlacz, aczkolwiek to już standardowy AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Dobrze, że zachowano częstotliwość odświeżania 120 Hz.

Wydajność będzie nieco niższa, aczkolwiek w codziennym użytkowaniu trudno będzie odczuć różnice. Z tego względu, że Qualcomm Snapdragon 888 5G siedzący we wnętrzu realme GT 2 to wciąż czołówka układów, jakie lądują w smartfonach z systemem Android. A jednocześnie producent nie okroił tutaj zasobów pamięci. Podobnie jak baterii i technologii ładowania. W przeciwieństwie do aparatów fotograficznych, na temat których póki co nie podano nawet wszystkich konkretów.

Dostępność i cena realme GT 2 Pro

Wraz z początkiem stycznia realme GT 2 i realme GT 2 Pro pojawiają się na rodzimym rynku producenta. Co z innymi regionami? Póki co mamy pewność odnośnie tego, że w Europie zadebiutuje realme GT 2 Pro, ale na szczegóły z tym związane musimy poczekać.

Wiadomo jedynie tyle, że na naszym kontynencie można spodziewać się trzech wariantów: 8 GB + 128 GB, 12 GB + 256 GB oraz 12 GB + 512 GB. W Chinach ich ceny wynoszą odpowiednio 3899 juanów (około 2500 złotych), 4499 juanów (około 2850 złotych) oraz 4999 juanów (około 3200 złotych).

Źródło: realme