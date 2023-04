Ile czasu każdego dnia spędzamy przed ekranami? Raport firmy Electronics Hub przynosi odpowiedź. Okazuje się, że to nie tylko zdecydowanie więcej niż chcielibyśmy przyznać, ale nawet więcej niż mogłoby się nam wydawać.

Ile godzin spędzamy przed ekranami każdego dnia?

Na pytanie o to, ile godzin każdego dnia spędzamy na wlepianiu wzroku w mniejsze i większe ekrany, większość z nas odpowiedziałaby pewnie, że „za dużo”. To słuszny trop, ale niezbyt precyzyjne stwierdzenie. Opracowany przez firmę Electronics Hub raport przynosi za to konkretne odpowiedzi i – łagodnie mówiąc – nie jest to dobra wiadomość. Badacze przeanalizowali dane na temat tego, ile czasu – w skrócie – zabierają nam ekrany smartfonów, komputerów i innych elektroniczncyh urządzeń, a także ile godzin śpimy. Efektem są procentowe wyniki dla poszczególnych krajów świata.

Przejdźmy do konkretów. Światowa średnia wynosi aż 6 godzin i 37 minut. Oznacza to, że przeciętny mieszkaniec Ziemi spędza przed ekranem od 35 do 40 proc. całego swojego czasu, wyłączając sen. Najgorzej pod tym względem wypada Republika Południowej Afryki, gdzie wskaźnik wynosi 58,21 proc. Ponad połowę czasu przed ekranami spędzają także mieszkańcy Brazylii, Filipin, Argentyny, Kolumbii i Chile.

Polacy znajdują się w ścisłej „czołówce”

Dobra wiadomość jest taka, że w Europie wskaźniki te są wyraźnie niższe i oscylują wokół 35 proc., a więc utrzymują się na poziomie światowej średniej. Zła natomiast – że Polacy wyraźnie zawyżają ten wynik. Z rezultatem powyżej 40 proc. „przegrywamy” tylko z Rumunami (prawie 43 proc.), Turkami (prawie 44 proc.) i Portugalczykami (ponad 46 proc.). A nasi sąsiedzi? Niemcy spędzają przed ekranami 31,5 proc. czasu, a Czesi – niespełna 38 proc. Z kolei najniższy wynik odnotowali Duńczycy (mniej niż 30,5 proc.).

Pozostańmy na tym drugim końcu. Szczególnie, że zaskoczeniem może być wiadomość, że najniższym wskaźnikiem mogą pochwalić się mieszkańcy kraju, który bardzo mocno kojarzy się z technologią. Chodzi mianowicie o Japończyków, którzy przed ekranami spędzają niewiele ponad jedną piątą swojego czasu (dokładnie 21,7 proc.).

Co konkretnie robimy przez te wszystkie godziny? Według Exploding Topics globalnie ponad 53 proc. czasu spędzamy na oglądaniu wideo, niespełna 13 proc. na korzystaniu z mediów społecznościowych, a blisko 10 proc. na graniu.

To poważny problem

To, że spędzamy tak wiele godziny przed ekranami, nie jest niczym dobrym. Liczne badania wykazały, że przeciągające się korzystanie z technologicznych gadżetów może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak otyłość, cukrzyca czy bezsenność, a także do pogarszania funkcji poznawczych i rozwoju uzależniających zachowań. Choć wspomina się o tym rzadziej, ma to także negatywny wpływ na środowisko.

Źródło: Electronics Hub, TechSpot