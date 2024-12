Technologie w zmywarkach Bosch, które musisz znać

Decyzja o zakupie zmywarki to istotny krok w kierunku uproszczenia codziennych obowiązków kuchennych. Zmywarki Bosch, znane z wysokiej jakości wykonania, oferują szereg nowoczesnych technologii, które zwiększają komfort użytkowania oraz efektywność mycia naczyń.

Materiał sponsorowany przez Bosh

Technologia ActiveWater

Zmywarki do zabudowy Bosch, jak model Bosch Serie 2 SMV25EX02E, korzystają z systemu ActiveWater, który maksymalizuje efektywność zużycia wody i energii. System ten pozwala na inteligentne zarządzanie wodą – dostosowuje ilość wody do potrzeb danego cyklu. Dzięki temu pozwala na osiągnięcie lepszych wyników zmywania, przy mniejszym zużyciu wody.

SpeedPerfect Plus

Szybkie tempo życia wymaga szybkich rozwiązań, dlatego w zmywarkach Bosch znajdziemy funkcję SpeedPerfect Plus, która pozwala skrócić cykl zmywania, bez utraty jakości. Dzięki tej technologii cykl można skrócić o 20-66% w zależności od wybranego programu.

DuoPower

Omawiając technologie w zmywarkach Bosch, nie można zapomnieć o systemie DuoPower, który oferuje zmywarka Bosch Serie 4 SPV4HMX10E. Jest to system zraszający, który wykorzystuje podwójne ramiona zraszające w górnym koszu zmywarki. Dzięki temu woda jest równomiernie rozprowadzana po wszystkich naczyniach. To rozwiązanie poprawia efektywność mycia, zwłaszcza w trudno dostępnych miejscach i pozwala wyeliminować problem niedomytych naczyń.



źródło: https://maxelektro.pl/produkt/zmywarka-bosch-serie-4-spv4hmx10e,28510

Zmywarka do zabudowy Bosch Serie 4 SPV4HMX10E 45 cm

Zeolith

Marka Bosch znalazła też sposób na to, jak skutecznie, szybko i ekonomicznie wysuszyć naczynia. Stosuje w swoich zmywarkach minerał Zeolith, który doskonale absorbuje wilgoć i przekształca ją w ciepło, skutecznie susząc naczynia. Dzięki silnemu strumieniowi gorącego powietrza naczynia są suszone bez zużycia dodatkowej energii.

ExtraDry

Jeśli chodzi o suszenie naczyń, to zmywarki Bosch oferują jeszcze wiele dodatkowych funkcji suszenia. Jedną z nich jest opcja ExtraDry, która zapewnia skuteczne suszenie naczyń, nawet tych wykonanych z tworzyw sztucznych. Po uruchomieniu programu zmywania temperatura wzrasta jeszcze w etapie płukania, a czas suszenia wydłuża się o 15-20 minut, co zapewnia skuteczne suszenie. Tę funkcję można uruchomić do każdego programu mycia.



źródło: materiały partnera

Strefa Intensywna

Jeśli chcemy umyć w jednym cyklu mocno zabrudzone talerze i delikatne szklanki, to jaki program mycia powinniśmy nastawić? Marka Bosch rozwiązała ten problem, dzięki funkcji Strefa Intensywna. Po jej uruchomieniu dolna część zmywarki staje się intensywną strefą zmywania z ciśnieniem wody podwyższonym o 20%. Ta strefa idealnie nadaje się do mycia mocno zabrudzonych talerzy, garnków czy patelni. Z kolei górna część kosza jest traktowana delikatnie, więc z powodzeniem można w niej umyć delikatne szklanki czy porcelanę.

AquaSensor

Zmywarki Bosch z AquaSensor, takie jak Bosch Serie 2 SMV25EX02E, zużywają tylko tyle wody, ile potrzebują do przeprowadzenia optymalnego cyklu mycia. Dzięki technologii AquaSensor ilość i temperatura wody oraz czas mycia są dostosowywane do stopnia zabrudzenia naczyń. Pozwala to na efektywne zmywanie przy oszczędności wody i energii. Na przykład, przy mniejszym załadunku używana jest mniejsza ilość wody do płukania, podczas gdy mocno zabrudzone naczynia wymagają więcej wody do skutecznego namoczenia.



źródło: https://maxelektro.pl/produkt/zmywarka-bosch-serie-2-smv25ex02e,32170

Zmywarka do zabudowy Bosch Serie 2 SMV25EX02E 60 cm

Home Connect

Urządzenia AGD stają się coraz bardziej inteligentne. Dotyczy to również zmywarek Bosch z technologią Home Connect, które mogą być obsługiwane zdalnie za pomocą aplikacji na smartfonie. Aplikacja pozwala monitorować proces zmywania, dostosowywać ustawienia czy odbierać powiadomienia, nawet gdy jesteśmy poza domem. Dzięki Home Connect zmywarka staje się integralną częścią inteligentnego domu.



źródło: https://maxelektro.pl/produkt/zmywarka-bosch-serie-4-spv4hmx10e,28510

Funkcja Home Connect w zmywarce do zabudowy Bosch

EcoSilence Drive

W zmywarkach Bosch, zarówno do zabudowy, jak i wolnostojących, są montowane bezszczotkowe silniki EcoSilence Drive. Zapewniają one cichą, energooszczędną i wydajną pracę zmywarki. Dzięki temu możemy nastawić cykl zmywania o każdej porze, nie obawiając się hałasu.

AquaStop

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o technologii, która zapewnia bezpieczeństwo użytkowania. Jest nią AquaStop, czyli system, który zapobiega wyciekowi wody z urządzenia. W jego skład wchodzą elektrozawór na wężu doprowadzającym wodę oraz zabezpieczenia we wnętrzu zmywarki. W przypadku pojawienia się wody w komorze lub na płaszczu węża zmywarka automatycznie odcina dopływ wody, zapobiegając zalaniu kuchni.



źródło: https://maxelektro.pl/produkt/zmywarka-bosch-serie-2-smv25ex02e,32170

Funkcja AquaStop w zmywarce Bosch Serie 2 SMV25EX02E

Podsumowanie

Zmywarki Bosch to nowoczesne urządzenia, które oferują wiele innowacyjnych technologii, znacząco podnoszących komfort użytkowania. Dzięki różnorodnym funkcjom użytkownicy mogą cieszyć się efektywnym myciem naczyń, oszczędzając czas, wodę i energię. Poszczególne modele zmywarek do zabudowy Bosch oczywiście różnią się od siebie wymiarami, pojemnością czy funkcjami. Jednak, stając przed wyborem nowej zmywarki, warto wiedzieć, jakie technologie oferuje i jakie korzyści niosą one podczas codziennego użytkowania.

