W jednej z podkarpackich podstawówek doszło do katastrofy z udziałem telefonu komórkowego. Schowany w plecaku smartfon niespodziewanie wybuchł i usiłował podpalić szkołę. Wszystko działo w trakcie zajęć lekcyjnych, ale obyło się bez ofiar.

Jak donosi Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, uczniowie szkoły Podstawowej w Suchowoli mieli rzadką okazję dowiedzieć się dlaczego niektórzy dorośli krzywo patrzą na smartfony w szkole. Lekcji nie wytrzymał tam telefon komórkowy schowany w plecaku ucznia. Urządzenie nie było ładowane ani aktywnie użytkowne, a i tak wybuchło w szkole pełnej ludzi.

Eksplozja telefonu na lekcji

Do wypadku doszło podczas zajęć lekcyjnych. Z relacji nauczyciela wynika, że ulokowany w rogu sali plecak jednego z uczniów zachował się niczym ładunek wybuchowy. Pakunek zaczął przemieszczać się po klasie i płonąć.

Opiekun dzieci przytomnie ocenił, że nie bierze udziału w żarcie, a sytuacja wymaga użycia gaśnicy. Zarządził ewakuację i przystąpił do gaszenia pożaru. Jeszcze przed przybyciem funkcjonariuszy straży pożarnej udało się powstrzymać płomienie i wynieść plecak poza teren budynku. Tam okazało się, że przyczyną katastrofy był telefon komórkowy.

Bateria telefonu przyczyną wybuchu telefonu

Oględziny pozwoliły ocenić, że eksplozję i pożar wywołał wybuch baterii smartfona. Co istotne, nie był on ładowany ani aktywnie użytkowany. Spoczywał w plecaku poza kontrolą właściciela. Model telefonu i aplikacje które mogły działać w tle nie zostały wskazane. Podobnie jak przedmiot zajęć lekcyjnych, w trakcie których doszło do incydentu.

Plecak uszkodzony przez wybuch telefonu, źródło: KM PSP w Zamościu

Strażacy informują, że ich działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oddymieniu pomieszczenia oraz pomiarze zawartości dwutlenku węgla w budynku szkoły. W wyniku eksplozji oraz pożaru nie ucierpieli ludzie, ale doszło do strat materialnych. Wstępne szacunki wskazują, że wynoszą one około 1 tysiąca złotych.

