Darmowa telewizja naziemna – ile kanałów można oglądać za darmo w telewizji w 2024 r.? Jakie kanały DVB-T2 za darmo możesz obejrzeć na swoim telewizorze? W tym artykule podpowiemy też, jak odbierać darmową telewizję cyfrową.

Jakie kanały DVB-T2 w 2024 roku? Lista darmowych kanałów telewizji naziemnej

Co jest potrzebne, aby odbierać darmową telewizję cyfrową? Darmowe kanały DVB-T2 – jak odbierać? Prosty poradnik

Pojawienie się standardu DVB-T2 w 2022 r. przynosi szereg zalet dla wszystkich, którzy chcą oglądać darmowe kanały w telewizji. DVB-T2/HEVC pozwala nadawać darmowe kanały telewizji cyfrowej w wysokiej jakości 4K Ultra HD. Ponadto nowy standard darmowej telewizji DVB-T2 sprawia, że technologia wypiera fizyczne programy telewizyjne. Te zastępuje bowiem EPG, czyli cyfrowy program do przeglądania najważniejszych informacji o darmowych kanałach na telewizorze. To nie bez znaczenia również w kontekście ekologii.

Zobacz, ile jest kanałów DVB-T2 i jaka jest lista darmowych kanałów. Przedstawiamy pełną listę kanałów do oglądania za darmo. Sprawdź też, jak odbierać darmową telewizję naziemną.

Ile kanałów w DVB-T2? Darmowe kanały naziemnej telewizji cyfrowej

W Polsce funkcjonuje obecnie pięć multipleksów (MUX) ogólnopolskich oraz kilka lokalnych. Te ostatnie są dostępne tylko dla wybranych widzów z konkretnych regionów (w zależności od województwa).

Kanały telewizji naziemnej DVB-T2

Naziemna telewizja cyfrowa – lista darmowych kanałów Multipleksy ogólnopolskie Multipleks 1 (MUX 1) Stopklatka

Eska TV

TTV

Polo TV

TV Trwam

Wydarzenia 24

Fokus TV

Antena HD Multipleks 2 (MUX 2) Polsat

TVN

TV4

TV6

Puls

Puls 2

TVN 7

Super Polsat Multipleks 3 (MUX 3) TVP 1 HD

TVP 2 HD

TVP Info HD

TVP 3

TVP Sport HD

TVP Historia

TVP Kultura

TVP ABC Multipleks 6 (MUX 6) TVP Nauka

TVP Rozrywka

TVP Dokument

TVP Polonia

TVP Kobieta

Alfa TVP

Biełsat TV Multipleks 8 (MUX 8) WP

Nowa TV

Metro

Zoom TV

Multipleksy lokalne

MUX L1 (województwo dolnośląskie)

TVC

Echo24 HD

Stars.TV

Xtreme TV

TV Republika

TV Okazje

Power TV HD

Nuta.TV

Nuta Gold

Home TV

TOP Kids Jr (Junior Music)

Filmax

TV Dami

TVT Zgorzelec

MUX L2 (województwo śląskie)

TVN HD

TVN 7 HD

TVT

Nowa TV HD

Stars.TV

TV Okazje

TV Republika

MUX L3 (województwo łódzkie, województwo śląskie)

Filmax

TVC

Stars.TV

Home TV

Xtreme TV

Power TV

TV Republika

wPolsce.pl

MUX L4 (województwo dolnośląskie)

Polsat HD

TVN HD

TVC HD

Echo24 HD

Stars.TV

Xtreme TV

TV Okazje

Power TV

Nuta.TV

Nuta Gold

Top Kids Jr (Junior Music)

Filmax

TV Puls

Puls 2

MUX L7 (województwo dolnośląskie)

TV Regionalna Lublin

TV Okazje

Nowa TV HD

Polsat HD

MUX lokalny TVS (województwo śląskie)

TVS HD

Republika TV

Radio Silesia

Polsat HD

Co jest potrzebne, aby odbierać darmową telewizję naziemną?

Jak odbierać telewizję cyfrową? Wystarczy, że masz telewizor z tunerem DVB-T2 lub zewnętrzny dekoder DVB-T2 (jeśli posiadasz starszy telewizor niekompatybilny z nowym standardem nadawania). Oprócz tego niezbędna jest antena.

Antena jest niezbędna do odbierania sygnału naziemnej telewizji cyfrowej. Telewizor z tunerem DVB-T2 lub dekoder nie wystarczą, aby oglądać darmową telewizję.

Telewizor z DVB-T2 do odbierania darmowej telewizji cyfrowej

Posiadanie telewizora z wbudowanym tunerem DVB-T2 to najwygodniejszy sposób na odbieranie darmowej telewizji naziemnej. Wystarczy, że podłączysz do niego antenę (wewnętrzną lub zewnętrzną) i uruchomisz automatyczne wyszukiwanie kanałów w telewizorze. Po odpowiednim ustawieniu anteny darmowe kanały powinny pojawić się na liście twoich kanałów.

Generalnie wyszukiwanie darmowych kanałów telewizji naziemnej różni się w zależności od marki telewizora. Zwykle jednak jest to funkcja, którą znajdziesz w ustawieniach i jej znalezienie nie powinno sprawiać trudności. Pamiętaj jednak, aby odpowiednio ustawić antenę (w odpowiednim kierunku). To gwarantuje, że twój telewizor będzie odbierać więcej kanałów i będą one wyświetlane w lepszej jakości.

Zaletą telewizora z DVB-T2 jest to, że do przełączania kanałów nie potrzebujesz dodatkowego pilota. Sterowanie odbywa się przy użyciu jednego pilota, w związku z czym obsługa będzie znacznie wygodniejsza.

Wejście antenowe w TV. Podobnego trzeba szukać u siebie w przypadku posiadania telewizora z tunerem DVB-T2

Zewnętrzny dekoder DVB-T2

Warto jednak zaznaczyć, że w sytuacji, kiedy posiadasz w domu starszy telewizor, możesz potrzebować zewnętrznego dekodera DVB-T2 do odbierania darmowej telewizji naziemnej. Tego typu urządzenie kupisz już za ok. 100 zł, więc tanim kosztem możesz dać “nowe życie” staremu telewizorowi.

Zwykle do dekoderów DVB-T2 można podłączyć zewnętrzny dysk z danymi, np. pendrive. To dobra funkcja dla tych, którzy często oglądają filmy i zdjęcia zapisane na przenośnym nośniku na telewizorze.

Przykładowy zewnętrzny dekoder DVB-T2 odbierający darmowe kanały telewizji naziemnej. Najtańszy model kupisz już za ok. 100 zł

Antena do naziemnej telewizji cyfrowej

Bez niej ani rusz. Antena jest najważniejszym elementem, który pozwala odbierać darmową telewizję cyfrową. Należy ją podłączyć do telewizora (jeśli masz wbudowany dekoder z DVB-T2) lub do zewnętrznego dekodera. Z reguły dostępne jest tylko jedno wejście antenowe, więc trudno pomylić je z innym. Warto jednak zapoznać się z instrukcją twojego urządzenia, jeśli nie masz pewności, gdzie podłączyć przewód antenowy.

Antena często jest powodem złej jakości obrazu. Należy ją ustawić w odpowiednim kierunku i w miarę możliwości zapewnić jej miejsce, które będzie wolne od elementów zakłócających odbiór sygnału.

Do wyboru masz dwa rodzaje anten: zewnętrzne (do montowania na tarasie, balkonie etc.) oraz wewnętrzne (do montowania w domu). Generalnie rzecz ujmując lepszą jakość odbioru gwarantują anteny montowane na zewnątrz. Bez znaczenia jednak, którą z nich wybierzesz – obie należy ustawić w kierunku najbliższego nadajnika, aby cieszyć się darmową telewizją w najlepszej jakości.