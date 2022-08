Darmowa telewizja naziemna - ile kanałów jest dostępnych w 2022 roku? Jakie kanały DVB-T2 można oglądać za darmo? Tego i jak odbierać naziemną telewizję cyfrową dowiesz się z tego materiału.

Cyfrowa telewizja naziemna funkcjonuje już od 2013 roku. Dzięki niej możemy oglądać więcej darmowych kanałów w telewizji w wysokiej jakości oraz często z dźwiękiem Dolby Digital. Dzięki standardow DVB-T możemy też zapomnieć o fizycznych programach telewizyjnych. Zastąpił je EPG, który pozwala podejrzeć program darmowych kanałów telewizji naziemnej bezpośrednio w telewizorze.

Przejście na standard nadawania DVB-T2 oznacza, że darmowe kanały naziemnej telewizji cyfrowej mogą być odbierane nawet w jakości 4K Ultra HD. Sprawdźcie, ile jest kanałów DVB-T2 i jaka jest lista darmowych kanałów, a także jak odbierać darmową telewizję naziemną.

Ile kanałów w DVB-T2? Darmowe kanały naziemnej telewizji cyfrowej

Przejście na nowy standard nadawania DVB-T2/HEVC w całej Polsce zakończono 27 czerwca. Lista darmowych kanałów DVB-T2 zależy jednak od lokalizacji odbiorcy. W Polsce funkcjonują 4 ogólnopolskie multipleksy (MUX), kilka lokalnych oraz jeden należący do Cyfrowego Polsatu.

Ogólnopolskie multipleksy nadają obecnie 28 darmowych kanałów w DVB-T2, choć kanały należące do multipleksów 3 i 8 będą jeszcze przez jakiś czas nadawać w starszym standardzie DVB-T.

Jakie kanały DVB-T2 są dostępne w 2022 roku?

Naziemna telewizja cyfrowa - lista darmowych kanałów Multipleksy ogólnopolskie Multipleks 1 (MUX 1) Stopklatka TV

Eska TV

TTV

Polo TV

TV Trwam

TVP ABC

Fokus TV

Antena HD Multipleks 2 (MUX 2) Polsat

TVN

TV 4

TV 6

TV Puls

TV Puls 2

TVN 7

Super Polsat Multipleks 3 (MUX 3) TVP 1 HD

TVP 2 HD

TVP Info HD

TVP 3

TVP Sport HD

TVP Historia Multipleks 8 (MUX 8) Nowa TV

Metro

Zoom TV

WP

TVP Kobieta

TVP Kultura HD

Multipleksy lokalne

województwo dolnośląskie (MUX L1)

Telewizja Łużyce

STARS.TV

Eska TV

województwo śląskie (MUX L2)

TVN HD

TVN 7 HD

TVT

Stars.TV

Eska TV Extra

Mango 24

województwo śląskie, łódzkie (MUX L3)

TVC

4fun.TV

4fun Gold Hits

Stars.TV

Eska TV

województwo dolnośląskie (MUX L4)

Polsat HD

TVN HD

Stars.TV

Eska TV

Mango 24

Echo 24 TV HD

województwo dolnośląskie (MUX L7)

TV Lublin

Tele 5

województwo śląskie: MUX lokalny TVS

TVS HD

Polsat HD

Republika TV

Radio Silesia

Warszawa: MUX lokalny TVN

TVN HD

TVN 7 HD

TTV HD

Kanały kodowane: multipleks 4 (MUX 4)

kanały nadawane na tym multipleksie są kodowane. Wyjątkiem jest program Wydarzenia 24, który jest darmowym kanałem telewizji cyfrowej.

Co jest potrzebne, by odbierać darmową telewizję naziemną?

Jak odbierać darmową telewizję cyfrową? Wystarczy do tego telewizor z tunerem DVB-T2 lub zewnętrzny dekoder DVB-T2, jeśli posiadasz starszy telewizor niekompatybilny z nowym standardem nadawania. Poza tym niezbędna będzie jeszcze antena.

Antena jest niezbędna do odbierania sygnału naziemnej telewizji cyfrowej. Telewizor z tunerem DVB-T2 lub dekoder nie wystarczą, aby oglądać darmową telewizję.

Telewizor z DVB-T2 do odbierania darmowej telewizji cyfrowej

Posiadanie telewizora z wbudowanym tunerem DVB-T2 jest najwygodniejszym sposobem na odbieranie darmowej telewizji naziemnej. Wystarczy do niego podłączyć antenę (wewnętrzną lub wewnętrzną), i postępować według instrukcji przeszukiwania darmowych kanałów telewizji cyfrowej.

Telewizor z DVB-T2 jest wygodnym rozwiązaniem, bo nie wymaga podłączania dekodera, którym zwykle sterujemy przy użyciu kolejnego pilota. Wszystko jest pod ręką - w jednym pilocie od telewizora.

Wejście antenowe w TV - podobnego trzeba szukać u siebie w przypadku posiadania telewizora z tunerem DVB-T2

Zewnętrzny dekoder DVB-T2

To rozwiązanie dla tych, którzy posiadają nieco starsze telewizory nieobsługujące standardu DVB-T2/HEVC. Dużym plusem jest to, że na zakup dekodera DVB-T2 można otrzymać dofinansowanie. Samo urządzenie natomiast jest zdecydowanie tańsze od zakupu nowego telewizora. Dekoder DVB-T2 kupimy już nawet za 100 zł.

Przykładowy zenwętrzny dekoder DVB-T2 odbierający darmowe kanały telewizji naziemnej. Najtańsze modele to wydatek rzędu 120 zł

Zewnętrzny dekoder, tak jak telewizor - wymaga mimo wszystko podłączenia do niego anteny. Jego zaletą jest natomiast często możliwość podłączenia USB, co w przypadku starszych telewizorów pozwala znacznie zwiększyć ich funkcjonalność.

Antena do naziemnej telewizji cyfrowej

Antena to najważniejszy element, który pozwala odbierać darmową telewizję cyfrową. Należy ją podłączyć do tunera w telewizorze lub zewnętrznego dekodera. Z reguły dostępne wejście antenowe jest jedno, zatem trudno pomylić je z innym. Polecamy jednak zapoznać się z instrukcją posiadanego sprzętu podczas podłączania.

Antena często jest powodem złej jakości obrazu. Należy ją ustawić w odpowiednim kierunku i w miarę możliwości zapewnić jej lokalizację, która nie będzie powodować zakłóceń w odbiorze sygnału.

Odbiorcy mają do wyboru dwa rodzaje anten: zewnętrze (do montowania na tarasie, balkonie etc.) oraz wewnętrzne (umieszczane w domu). Generalnie lepszą jakość odbioru gwarantują anteny zewnętrzne. W obu przypadkach jednak należy ustawić antenę w kierunku najbliższego nadajnika, aby cieszyć się niezakłóconym sygnałem darmowych kanałów DVB-T2.