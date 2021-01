Firmy Hitachi i JVC stworzyły swoje małe telewizory z myślą o konkretnych zastosowaniach. Sprawdź jakich i dlaczego. Plus: uwaga – te trzy modele w formatach 32 i 43 cale są aktualnie dostępne w obniżonych cenach!

Hitachi 43HAK5750 jako telewizor do kuchni

W salonie zwykle chcemy mieć duży telewizor, ale do kuchni szukamy już raczej czegoś mniejszego. W tym zastosowaniu dobrze ma się sprawdzić 43-calowy model Hitachi 43HAK5750 z wąską podstawką, dzięki której zmieści się nawet na niedużym blacie. Ewentualnie możesz go powiesić na ścianie.

Sporym atutem tego modelu jest też system Android TV. Z jednej strony daje dostęp do aplikacji, takich jak Kitchen Stories, Przepisy.pl czy YouTube (gdzie znajdziesz wiele różnych przepisów kulinarnych). Z drugiej – do serwisów Spotify i Tidal, dzięki którym umilisz sobie czas gotowania lub pieczenia swoją ulubioną muzyką. Nie bez znaczenia jest również Asystent Google – w kuchni często mamy brudne lub zajęte ręce, więc sterowanie za pomocą głosu jest znacznie bardziej praktycznym rozwiązaniem.

JVC LT-43VA3000 jako telewizor do domowej siłowni

W telewizorze JVC LT-43VA3000 można się natomiast dopatrzeć dobrego telewizora do domowej siłowni. Pomoże w realizacji noworocznych postanowień, dzięki systemowi Android TV z takimi aplikacjami jak YouTube (gdzie swoje treningi udostępnia wielu trenerów i trenerek), Your Yoga (z zestawami ćwiczeń dla osób na każdym poziomie zaawansowania) czy Keep Trainer (gdzie znajdziesz ponad 400 różnych treningów ze szczegółowymi instrukcjami).

Jasność na poziomie 350 nitów nie jest może imponująca, ale powinna okazać się wystarczająca, by zapewnić dobrą widoczność obrazu nawet wtedy, gdy pokój będzie mocno nasłoneczniony. Podczas treningów jest to bardzo ważne, by wszystko było dobrze widać.

JVC LT-32FAV5000 jako telewizor dla dziecka

Jeszcze mniejszy, 32-calowy JVC LT-32FAV5000 został natomiast zaprojektowany z myślą o dziecięcym pokoju. Właśnie dlatego ma nieduży wyświetlacz, ale też system Android TV z aplikacjami kierowanymi właśnie do młodszych użytkowników. YouTube Kids zapewnia dostęp do mnóstwa filmów i seriali dla dzieci, a ofertę dla najmłodszych znajdziesz też na Netflix czy HBO GO.

A w razie, gdyby się chciało serwować dzieciom określone materiały, to w przesyłaniu treści ze smartfona czy komputera pomaga wbudowany Chromecast. Warto też wspomnieć o aplikacji Twilight, która zmienia temperaturę barwową wyświetlacza, dostosowując ją do pory dnia. W ten sposób oczy są mniej zmęczone i ograniczany jest negatywny wpływ telewizora na sen.

Ile kosztują te nowe telewizory?

Hitachi 43HAK5750 – 1499 zł (a w promocji 1399 zł)

JVC LT-43VA3000 – 1679 zł (a w promocji 1399 zł)

JVC LT-32FAV5000 – 1199 zł (a w promocji: 999 zł)

