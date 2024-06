Nowe telewizory od TCL kuszą u progu Mistrzostw Europy

TCL mocno zaznacza swoje miejsce w czołówce producentów urządzeń dedykowanych domowej rozrywce. U progu mistrzostw Europy w piłce nożnej mamy okazję poznać najnowsze telewizory z katalogu marki, w tym jeden model, który nie tylko fanów sportu przyprawi o szybsze bicie serca.

Płatna współpraca z marką TCL

Firma TCL zdominowała światowy rynek pod względem sprzedaży potężnych telewizorów w rozmiarze 98 cali, także w Polsce. Jednocześnie lider technologii Mini LED zupełnie nie składa broni w przypadku urządzeń o standardowych rozmiarach. Pojawiające się od jakiegoś czasu zapowiedzi nowości zaplanowanych przez producenta na 2024 rok sugerowały, że będzie co podziwiać. Z kolei prezentacja nowych sprzętów u progu mistrzostw Europy w piłce nożnej wcale nie jest przypadkowa.

Czy chodzi tylko o kuszenie kibiców zakupem nowego, dużego telewizora w obliczu zbliżającego się wielkimi krokami piłkarskiego święta? Nie do końca, bowiem TCL już jakiś czas wspiera różnorakie sportowe wydarzenia i wybrane drużyny sportowe. Niedawno podpisana umowa na 2-letnią współpracę partnerską z reprezentacją Polski w piłce nożnej, a także współpraca ze znanym sędzią międzynarodowym Szymonem Marciniakiem jako ambasadorem marki zdecydowanie podkreśliły zaangażowanie firmy w dostarczanie konsumentom produktów zapewniających niezapomniane i autentyczne wrażenia sportowe (i nie tylko). Czas na premierę nowych telewizorów jest więc idealny.



(materiał partnera)

Jedną z maksym, jaką kieruje się TCL, jest ta mówiąca, że inspirujące chwile powinny być dostępne dla każdego. Od nowej linii produktowej TCL na 2024 rok można więc oczekiwać na tyle dużej różnorodności, że każdy fan sportu, seriali czy gamingu znajdzie w ofercie coś dla siebie.

Pośród tegorocznych premier TCL zwraca uwagę szczególnie na flagową serię QD-Mini LED, w której znalazł się 115-calowy model X95, nazywany nie bez powodu największym na świecie telewizorem QD-Mini LED i oferującym imponujące 20 000 lokalnych stref wygaszania oraz jasność szczytową na poziomie 5000 nitów. Pierwsze pochwały zbiera również skromniejsza, ale zdecydowanie warta uwagi seria C85 bazująca na tej samej technologii. Nie zabrakło premier w przystępniejszej cenowo kategorii QLED, gdzie znajdziemy serie C65 oraz C65 Pro, a osobom poszukującym telewizora w bardzo ograniczonym budżecie zadedykowano serię 4K HDR, z czołowym jej przedstawicielem TCL P75. Przyjrzyjmy się tym nowościom nieco bliżej.

Największy telewizor QD-Mini LED na świecie i doskonała seria C85

W bogatej gamie telewizorów TCL na 2024 rok królewskie miejsce zajmuje seria QD-Mini LED X95, a zwłaszcza olbrzymi, bo aż 115-calowy model 115X955 Max, będący największym na rynku telewizorem QD-Mini LED.

Już sama przekątna sięgająca blisko 3 metrów robi tutaj wrażenie, jednak producent zadbał też, by inne parametry urządzenia budziły podziw. Mówimy więc o ekranie opartym na matrycy 6. generacji, z wysokim kontrastem i pełnią kolorów, pełną obsługą HDR, w przypadku którego można liczyć na bardzo wysoką jasność szczytową 5000 cd/m2 oraz ponad 20 000 niezależnych stref wygaszania. Telewizor wyposażono w system dźwięku Onkyo 6.2.2 oraz Google TV. X95 kierowany jest nie tylko do kinomanów i fanów sportu, ale też do miłośników gamingu – ci ostatni powinni odnotować wysoką częstotliwość odświeżania 144 Hz Motion Clarity Pro, obecność złączy HDMI 2.1, a także takie gamingowe udogodnienia jak Game Master Pro 3.0 z wbudowanym panelem Game Bar, obsługę technologii ALLM, 240 Hz Game Accelerator czy FreeSync Premium Pro. Telewizor ten dostępny jest też w mniejszym, acz bynajmniej nie małym wydaniu 98 i 85 cali.



(materiał partnera)

Skupiając się na najbardziej zaawansowanym sprzęcie od TCL, nie należy przeoczyć skromniejszej, acz bardzo dobrze zapowiadającej się serii C85, która również wykonana została w technologii 4K QD-Mini LED. Prezentuje ona znacznie przystępniejszy poziom cenowy i dostępna jest w różnych rozmiarach, od potężnych 98 cali po popularne 65 cali, które spokojnie zmieścimy na ścianie w typowym polskim salonie. TCL C85 prezentuje bardzo dobrą relację ceny do jakości, a na dodatek wypada o wiele lepiej od swojego świetnie ocenianego poprzednika TCL C84. Telewizor oferuje 2160 stref wygaszania, 3500 nitów jasności ze wsparciem dla każdego standardu HDR, a także odświeżanie 144 Hz Motion Clarity Pro i funkcję Game Master Pro 3.0 (o Google TV nie wspominając). To seria na tyle wszechstronna, że zapewni rozrywkę na wysokim poziomie na naprawdę wielu frontach.

Telewizory QLED C65 i przystępna cenowo seria P75

W kategorii QLED zaprezentowano dwie serie telewizorów – C65 oraz C65 Pro. Obie łączą technologia QLED Pro, 4K HDR Pro oraz Motion Clarity, a także Game Master 3.0 oraz akcelerator gier Full HD 120 Hz (240 Hz w przypadku rozmiaru 98 cali). Linia "Pro" jest dodatkowo zaopatrzona w technologię Full Array Local Dimming (FALD), która redukuje zjawisko bloomingu, czyli rozmycia jasnych obszarów na ekranie. Zapewnia także głęboką czerń i wyższy kontrast.

Dla osób poszukujących naprawdę przystępnych cenowo rozwiązań, ale jednocześnie wciąż marzących o dużym ekranie zapewniającym należytą immersję i większą radość z oglądania, dobrym wyborem będą telewizory TCL P75 (z serii 4K HDR). One również zostały wyposażone w asystenta Google i funkcje skierowane do fanów gier: Game Master 3.0 i akcelerator gier Full HD 120 Hz. W przypadku serii 4K HDR nie mamy już do czynienia z kropkami kwantowymi, jednak tego typu telewizory również znajdują szerokie grono nabywców dzięki niskiej cenie, co zdecydowanie pokrywa się z filozofią marki TCL, mówiącej o dostępności wyjątkowej technologii dla każdego.

Spośród informacji o nowych telewizorach w katalogu TCL na 2024 rok warto wyłuskać jeszcze jedną: znany już model TCL 55C745, zdobywca nagrody EISA jako najlepszy telewizor gamingowy, będzie teraz dostępny także w większym rozmiarze 85 cali.

TCL to nie tylko telewizory

Choć TCL kojarzony jest głównie z telewizorami, w ofercie producenta można znaleźć także profesjonalne monitory gamingowe QD-Mini LED o naprawdę dobrych parametrach. Do dyspozycji mamy dwa modele TCL R8:

• 34R83U – 34-calowy zakrzywiony monitor 1500R oferujący szybką grę w ultraszerokiej rozdzielczości Quad HD,

• 27R83U – mniejszy, płaski, 27-calowy monitor dla graczy, którzy zechcą połączyć rozdzielczość 4K Ultra HD (3840x216) z doskonałym kontrastem, żywymi kolorami i płynnym ruchem zapewnianymi przez technologię QD Mini-LED.



(materiał partnera)

Większy z monitorów jest tutaj szczególnie wart uwagi, gdyż został opracowany dla graczy poszukujących sprzętu o długiej żywotności, zapewniającego świetną jakość obrazu z doskonałym pokryciem barw, ultrawysokim kontrastem oraz wysoką jasnością i szczegółowością. Mamy tu do czynienia z najwyższym certyfikatem VESA Display HDR 1400, a także połączeniem podświetlenia Mini LED z 1152 strefami z technologią QLED. Zakrzywiony ekran 1500R (wyświetlacz HVA) oferuje lubiane przez graczy proporcje 21:9, a producent deklaruje czas reakcji 1 ms GTG, obsługę AMD Freesync Premium oraz G-Sync w połączeniu z 170 Hz Motion Clarity – wszystko to dla zapewnienia płynności i szybkości w grze. Nie zabrakło też certyfikatu TUV Low Blue Light dla ochrony wzroku, zasilania 90 W oraz złącza typu C, zapewniającego dzięki swojej uniwersalności łączność i kompatybilność z różnymi urządzeniami.

TCL oferuje też nieco sprzętu audio w postaci niedrogich modeli soundbarów z obsługą Dolby Atmos. Na ten moment witamy dwa nowe modele: 2.0 – kanałowy TCL S45H o maksymalnej mocy audio 100W oraz 2.1 – kanałowy S55H z bezprzewodowym subwooferem i mocą 220W. Jeden i drugi soundbar wyposażono w funkcję automatycznej kalibracji pomieszczenia oraz TCL Tutti Choral, które umożliwiają synchronizację pomiędzy soundbarem a głośnikami wbudowanymi w telewizory marki. Dzięki temu odtwarzanie dźwięku jest w pełni zoptymalizowane. Oba modele wyposażono w nowoczesną komunikację – HDMI 2.1 z e-ARC oraz Bluetooth w wersji 5.2, a użytkownicy mogą dodatkowo liczyć na DTS Virtual:X pozwalający na uzyskiwanie efektu dźwięku przestrzennego.

W 2024 roku możemy spodziewać się także następcy najwyższego modelu soundbara TCL, Ray Danz. Wieść niesie, że ta seria premium powiększy się wkrótce o 2 nowe urządzenia.

Co oprócz wizji i dźwięku? Innowacyjne produkty do domu

Jeśli monitory i soundbary nie kojarzą się od razu z marką TCL, co dopiero mówić o urządzeniach domowych. A jednak – także i w tej kategorii firma wychodzi naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i wprowadza na rynek serię produktów poprawiających jakość życia domowego. Pierwsza propozycja jest interesująca przede wszystkim z uwagi na nieuchronnie nadciągające lato – jest to system klimatyzacji TCL FreshIN 2.0, który łączy z powodzeniem funkcję oczyszczania powietrza i utrzymywania w pomieszczeniu stabilnej temperatury. System ten umożliwia dostarczanie na życzenie świeżego powietrza (także z zewnątrz), dzięki czemu użytkownik może liczyć na utrzymanie pożądanej przez siebie temperatury z jednoczesnym wrażeniem "otwartego okna".

Idąc dalej tropem temperatury, TCL oferuje w swoim katalogu także nietypową lodówkę o nazwie Free. Jej konstrukcja umożliwia zgrabne wkomponowanie urządzenia w linię mebli, bez większych przerw czy wystających części, dzięki czemu efekt przypomina lodówkę w zabudowie. Urządzenie wyposażono w zaawansowane technologie chłodzenia i sterylizacji, a także w zmienną strefę, którą można przełączać pomiędzy chłodziarką a zamrażalnikiem.



(materiał partnera)

Które z debiutujących urządzeń TCL osiągnie największy sukces w 2024 roku? Najmocniejszymi kandydatami zdają się potężny, 115-calowy telewizor QD-Mini LED TCL X955 oraz wszechstronne urządzenia z linii C85. Finalny werdykt i tak będzie należał do specjalistów w branży oraz – przede wszystkim – do konsumentów.

Płatna współpraca z marką TCL