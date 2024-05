Poznaliśmy i oglądaliśmy na żywo najnowsze telewizory, które TCL będzie sprzedawać w tym roku - wśród nich nie tylko od dawna zapowiadany 115-calowy TCL X955, ale też niemniej ciekawy TCL C855. Telewizory to jednak nie jedyne nowości, którymi TCL tego dnia się z nami podzieliło!

TCL zaskakuje nie tylko telewizorami

Jako że bliżej nam do technologii niż sportu, to nawet nie zwróciliśmy uwagi na nietypowe miejsce, które TCL wybrało na zaprezentowanie swoich najnowszych produktów, a był to Stadion Narodowy w Warszawie. Nie był to wybór przypadkowy, o czym przekonaliśmy się jeszcze zanim prezentacja dobrze się rozpoczęła – okazało się bowiem, że jedną z najważniejszych wieści tego dnia było ogłoszenie oficjalnego partnerstwa TCL z reprezentacją Polski w piłki nożnej oraz wybranie Szymona Marciniaka (znany sędzia piłkarski) na ambasadora marki. Umowa dotycząca takiej współpracy (z reprezentacją) ma obowiązywać przez kolejne 4 lata.



Oficjalne nawiązanie współpracy pomiędzy TCL a reprezentacją Polski w piłce nożnej.

Kolejną istotną informacją, którą TCL przekazało na tej ekskluzywnej prezentacji, były statystyki sprzedaży. O tym, że TCL zajmuje coraz wyższą pozycję wśród polskich nabywców, wiedzieliśmy od dawna, ale nie spodziewaliśmy się, że spośród wszystkich dostępnych marek, to właśnie TCL okaże się sprzedawać najwięcej telewizorów w rozmiarze 98” – są to nawet dwa takie telewizory każdego dnia, tylko w naszym kraju. W ogólnym rozliczeniu (wszystkich sprzedawanych telewizorów) TCL sporo jeszcze brakuje do lidera (Samsunga), ale nie da się ukryć, że tempo w jakim ten dystans skraca, jest imponujące.



Z pomocą naszej reprezentacji piłkarskiej TCL ma plan zdobyć pierwsze miejsce w Polsce!

Nowe telewizory TCL zdają się być skazane na sukces – przynajmniej niektóre z nich

Największą niespodzianką okazała się jednak w końcu ogłoszona cena zapowiadanego od blisko roku modelu TCL X955 o przekątnej 115”, który już teraz ma trafić do sprzedaży. Równo 100 tysięcy złotych to kwota ponad trzykrotnie wyższa od kolejnego w hierarchii TCL X955 98” i przyznamy, że mieliśmy nadzieję, że uda się nie przekroczyć bariery 50 tysięcy. Szybko jednak wyjaśniło się, z czego wynika taki ruch po stronie TCL i jest to w sumie kontrowersyjne zagranie, choć z pewnością nie pierwszy raz się z nim spotykamy.



Tak prezentuje się pełna specyfikacja telewizorów TCL na 2024 rok.

Otóż tylko i wyłącznie model o największej przekątnej dostanie reklamowane wszem i wobec ponad 20 tysięcy stref wygaszania oraz nowe nagłośnienie Onkyo 6.2.2. Modele o przekątnej 98” oraz 85” w tych kwestiach oferują znacznie bardziej „przyziemne” 5 tysięcy stref wygaszania oraz starsze nagłośnienie Onkyo 4.2.2. Niezależnie od rozmiaru mamy jednak otrzymać tę samą szczytową jasność 5000 nitów (co jest wartością bardzo wysoką, ale nie aż tak wysoką, jak w zapowiedzianym przez Hisense, najpewniej na kolejny rok, modelu zdolnym dostarczyć 10 000 nitów) oraz rozdzielczość 4K, która w tym największym rozmiarze daje się już we znaki, jeżeli będziemy siedzieć zbyt blisko ekranu (TCL zaleca siedzieć 3,5 metra od ekranu, czyli w typowym mieszkaniu będzie to najpewniej miejscówka na balkonie ;)).



Na tym slajdzie zdradzono sugerowane ceny dla całej linii produktów na ten rok - jak na TCL przystało, w większości są to ceny bardzo konkurencyjne.

W tym miejscu niepozornie przed szereg wychodzi TCL C855, który to w znacznie bardziej ludzkich cenach oferuje ponad trzykrotnie więcej stref oraz dwukrotnie wyższą jasność maksymalną od swojego poprzednika (przetestowanego i polecanego przez nas TCL C845). Ów poprzednik, jak i niedawno przez nas testowany TCL C805, czyli jego tańszy odpowiednik nowszej generacji, nadal pozostają w sprzedaży, ale w odpowiednio obniżonych cenach. Gdybyśmy mieli wskazywać naszego faworyta na telewizor roku od TCL, to byłby to pewnie 75-calowy TCL C855, jako że posiada najlepszy stosunek ceny (8999 zł) do możliwości (2160 stref wygaszania, 3500 nitów jasności ze wsparciem dla każdego standardu HDR oraz najnowszy Google TV).



Biorąc pod uwagę, że tylko TCL nazywa swoje telewizory "QD-Mini LED", to trudno się kłócić z tezą wypisaną pod telewizorem ;)



Za 98-calowy wariant TCL C855 przyjdzie nam zapłacić już ponad 23 tysiące złotych…

Jeżeli tak wysokie kwoty do Was nadal nie przemawiają albo wolicie dopłacać do rozmiaru, a nie jakości wyświetlanego obrazu, to TCL prezentuje kolejne niespodzianki – 13 tysięcy złotych za 98-calowy C655 w podstawowym wariancie to nie lada gratka dla najbardziej zaangażowanych i łaknących immersji kibiców. Jeżeli zastanawia Was, dlaczego dopisaliśmy „podstawowy wariant” do modelu C655, to już wyjaśniamy – TCL nazwało w sumie zupełnie inny telewizor, wyposażony w podświetlenie strefowe, tak samo, to jest TCL C655, ale dopisano do nazwy frazę „Pro”. Ten model dostępny jest na ten moment tylko w trzech rozmiarach (55”/65”/75”) i jest dosłownie symbolicznie tylko droższy, ale odczuwalnie jaśniejszy oraz faktycznie oferuje przyzwoity HDR (za sprawą wygaszania lokalnego, nawet jeżeli to tylko od 84 do 124 stref). Jeżeli uważacie, że to zagmatwane, to co powiecie na to, że 98-calowy C655 (bez „Pro”) przewyższa modele „Pro” pod względem odświeżania, oferując do 144 Hz, podczas gdy reszta C655 (i tych „Pro”, i tych zwykłych) musi się zadowolić 60 Hz? My również nie wiemy, co powiedzieć.



Po lewej model C655 Pro, a po prawej jego "nieprofesjonalna" odmiana - zgadza się - wyglądają identycznie, ale oferują zupełnie inne wrażenia podczas seansów.

W najniższym segmencie telewizorów 4K TCL zaprezentowało modele P755 oraz wcześniej nam nieznany model V6B. Tutaj największą zaletą będzie niska cena – za 75-calowy model przyjdzie nam zapłacić niewiele ponad 4000 zł, a dla TCL V6B przewidziano nawet rozmiar 85” z ceną 7000 zł. W tym przypadku nie mamy już nawet powłoki kropek kwantowych, a samo podświetlenie ledwo będzie sobie radzić w mocniej oświetlonych salonach. Z pewnością modele te znajdą swoje zastosowanie, ale nie nazwalibyśmy ich telewizorami dla kinomaniaków.



Jeżeli rozmiar jest priorytetem, to TCL P755 jest odpowiedzią.

Nadchodzą nowe soundbary od TCL

Pomimo ciągłego udoskonalania nagłośnienia swoich telewizorów, TCL okazało się równolegle też pracować nad nowymi soundbarami. W tym przypadku jeszcze nie pokazano następcy najwyższego modelu (seria Ray Danz), ale mamy już przedsmak designu, w jaki TCL uderza tym razem. Zaprezentowano bowiem model z niższego segmentu – S55H w układzie 2.1 (z bezprzewodowym subwooferem). Tutaj też zdradzono, że TCL w końcu poszło w ślady Samsunga i wprowadziło rozwiązanie pozwalające na współpracę nagłośnienia telewizora (zwykle lepszego niż w TV Samsunga…) z ich własnymi soundbarami. Bardzo jesteśmy ciekawi, jak będzie się to sprawdzać w praktyce!



W całym zamieszaniu zapomnieliśmy zrobić zdjęcia nowego soundbara na miejscu - a trzeba przyznać, że wygląda bardzo okazale.

Wiemy więcej o nowych monitorach TCL

Kolejną nowością, potraktowaną nieco po macoszemu (choć nie aż tak, jak cały dział mobile, o którym nawet słowem nie wspomniano na prezentacji), okazały się monitory dla graczy od TCL. Stanowczo krzywdząco, jako że zapowiadają się bardzo dobrze! Pokazano i pozwolono wypróbować w akcji dwa modele – 27-calowy płaski monitor 4K dla graczy z zacięciem do obróbki grafiki (97% pokrycia Adobe RGB!) oraz 34-calowy zakrzywiony monitor WQHD, zatem o proporcjach 21:9, dla graczy ceniących sobie wysoką jakość obrazu oraz immersję w najnowszych grach. Oba monitory wykorzystują najnowsze techniki, takie jak podświetlenie mini LED (około 1000 stref i 1600 nitów szczytowej jasności!) oraz powłoka kropek kwantowych (w obu przypadkach niemalże pełne pokrycie DCI-P3). Nie mamy tu rekordowo szybkiego odświeżania, ani też nie wiemy, jak wypada czas reakcji pikseli (co bywa problematyczne w matrycach VA, w które oba monitory wyposażono), zatem nie będą to pewnie najlepsze propozycje dla graczy e-sportowych, ale na tym polu i tak trudno konkurować z monitorami OLED.



Uchwyt na słuchawki to miły gest - podobnie jak możliwość ładowania (65 W) laptopa lub telefonu przez USB-C, w które oba monitory zostały wyposażone.

Czego TCL nadal nie planuje?

Poza tym, co TCL wprowadzi do sprzedaży w 2024 roku, dowiedzieliśmy się, czego się szybko nie doczekamy. Na szczycie listy znajduje się niestety rozdzielczość 8K w nowych modelach telewizorów, co tłumaczą brakiem treści w takiej rozdzielczości w połączeniu z brakiem sprzętowej możliwości skutecznego upscalowania obrazu (jak robi to konkurencja). Biorąc pod uwagę tak silne promowanie ogromnych rozmiarów telewizorów, nieco ten ruch zastanawia, ale pamiętajmy też, że wzrost rozdzielczości oznacza zawsze też spadek jasności. Druga rzecz, której od TCL nie zobaczymy, to panele OLED – jako że TCL nie prowadzi tzw. outsourcingu komponentów, a sami nie posiadają fabryk paneli organicznych, to tutaj też trudno było oczekiwać zmiany podejścia.



Przez to, że wszystkie telewizory na prezentacji był w tak wielkim rozmiarze, to w sumie żaden nie wydaje się przesadnie duży...

Podświetlenie w pilocie sterowania to ostatnie, co niejako rzuciło nam się w oczy – a w zasadzie jego brak i to nawet w kosztującym 100 tysięcy złotych TCL X955 115”. Nie jest to wielki problem, ale w sytuacji, gdy TCL jawnie mierzy coraz wyżej ze swoimi produktami, byłby czas również w tej kwestii nadrobić konkurencję (choć nie są w tej kwestii odosobnieni – patrzymy w Twoją stronę, Samsung!).



Miło było się zobaczyć i bezpośrednio porozmawiać z przedstawicielami TCL.

Ostatecznie nasze wrażenia z prezentacji okazały się przeważająco pozytywne i trzeba przyznać, że branża telewizorów zmierza w bardzo dobrym kierunku – zarówno dla fanów ekstremalnych wrażeń wizualnych, które już dawno przerosły to, co można ujrzeć w kinach, jak i dla tych widzów, dla których rozmiar ma największe znaczenie, zaraz po cenie. Naturalnie postaramy się najciekawsze z zaprezentowanych modeli dokładnie przetestować i w tym roku przygotować dla Was ich recenzje.