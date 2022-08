Lubisz klasyczne RTS-y? Tempest Rising to nowinka, która może cię zainteresować. Została zaprezentowana podczas tegorocznej wielkiej prezentacji THQ Nordic.

Tempest Rising: klasyczna strategia czasu rzeczywistego w nowoczesnym wydaniu

Tempest Rising to – jak zapowiadają sami twórcy – klasyczna strategia czasu rzeczywistego w nowoczesnym wydaniu. Ma przywodzić na myśl tytuły rodem z lat 90., a zarazem na każdym kroku pokazywać, że jest zupełnie współczesną produkcją. Duńska ekipa Slipgate Ironworks nie ukrywa inspiracji serią Command & Conquer, choć zapewnia też o sporej inwencji twórczej.

Na potrzeby Tempest Rising przygotowane zostały dwie kampanie fabularne w klimatach science fiction. Historia będzie osadzona w czasach współczesnych, ale przedstawi ich alternatywną wersję – z wyniszczającą wojną o wpływy na pierwszym planie. Oprócz tego pojawią się także kooperacyjne i rywalizacyjne tryby wieloosobowe.

Do wyboru będziemy mieli trzy frakcje, odpowiadające różnym typom graczy. Dostępnych będzie także wiele różnych lokalizacji, ale zawsze kluczowe będą: odpowiednia taktyka i właściwy rozwój bazy. Na wiele sposobów będziemy mogli się popisać, ale szczegóły w dużej mierze pozostają jeszcze tajemnicą.

Kiedy premiera Tempest Rising?

Jeśli to wszystko brzmi dla ciebie co najmniej nie najgorzej, to wiedz, że premiera gry Tempest Rising odbędzie się już w 2023 roku.

