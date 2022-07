Ekipa Relic Entertainment postanowiła wreszcie odpowiedzieć tym, którzy wciąż pytają, kiedy premiera Company of Heroes 3. Dzięki temu oficjalnie możemy już napisać, że…

Company of Heroes 3 zadebiutuje 17 listopada 2022 roku

Company of Heroes 3, czyli największa i najbardziej rozbudowana odsłona tej serii, zmierza wyłącznie na pecety i wyląduje na nich 17 listopada 2022 roku. Już dzisiaj można ponadto złożyć zamówienie przedpremierowe na Steamie. Wersja standardowa kosztuje 239 złotych, a cyfrowa edycja premium została wyceniona na 319 zł.

Jeśli zdecydujesz się na tę drugą, to otrzymasz jeszcze kilka cyfrowych bonusów, a także dostęp do pierwszego dużego dodatku, który ujrzy światło dzienne w przyszłym roku.

Nie kupuj kota w worku – zagraj w Company of Heroes 3 za darmo

Nie masz pewności, czy warto? Możesz się o tym przekonać. Do 19 lipca istnieje możliwość sprawdzenia jednej misji za darmo – wystarczy się zarejestrować na oficjalnej stronie gry.

Misja pochodzi z kampanii północnoafrykańskiej. Ta została zapowiedziana tym samym zwiastunem, na którym ujawniona została również data premiery. Jeśli masz ochotę, to rzuć okiem, a pod materiałem znajdziesz krótkie podsumowanie tego, co Company of Heroes 3 ma do zaoferowania.

Zobacz najnowszy zwiastun Company of Heroes 3:

Company of Heroes 3. Czy warto czekać?

Wszystko wskazuje na to, że warto. Company of Heroes 3 to największa i zarazem najbardziej dopracowana odsłona serii. Twórcy stawiają na realizm – zarówno jeśli chodzi o odwzorowanie jednostek czy strategii na polu bitwy, jak i oprawę wizualną czy fizykę.

W „Trójce” czekać będą na nas dwie kampanie fabularne. Włoska zaoferuje otwarte zakończenie, północnoafrykańska zaś została zaprojektowana w bardziej klasyczny sposób. Dodajmy jeszcze, że na start przygotowano cztery frakcje.

Pod względem rozgrywki spodziewamy się natomiast mniej więcej tego samego, co w dwóch poprzednich częściach. Mamy tu zatem do czynienia z rozbudowaną, ale opartą na klasycznych rozwiązaniach strategią czasu rzeczywistego.

Źródło: Relic Entertainment, God is a Geek