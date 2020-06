Tenet to najnowszy film Cristophera Nolana, który może wam się spodobać, jeśli ciepło wspominacie Incepcję. Zdolny reżyser raz jeszcze zaprasza nas na szaloną przejażdżkę, w której czas płynie inaczej, a odróżnienie prawdy od rojeń graniczy z cudem.

Tenet to szpiegowski thriller z elementami science fiction. To dzieło Cristophera Nolana, który lubi bawić się z widzami niedopowiedzeniami i przenoszeniem akcji pomiędzy czasami i wymiarami. Zapowiada się niezwykle klimatyczny i wciągający, a przy tym szalenie intrygujący film. Obejrzyjcie najnowszy zwiastun i przekonajcie się, czy to coś dla was…

Zobacz najnowszy zwiastun Tenet – thrillera w reżyserii Cristophera Nolana:

Tenet to wielki projekt, w który zaangażowane są wielkie nazwiska

Tenet to jedna z najważniejszych tegorocznych premier i jedno z najbardziej ambitnych dzieł filmowych na horyzoncie. Autorem scenariusza jest niezawodny Cristopher Nolan, który napisał też Dunkierkę, Interstellar czy Incepcję. Jest też reżyserem wspomnianych tytułów i nie inaczej jest w przypadku tego najnowszego filmu akcji. Aby zadbać o klimat i o to, żeby wszystko prezentowało się zgodnie z jego wizją, wykorzystał technologie IMAX i 70 mm oraz zabrał ze sobą aktorów na zdjęcia do aż siedmiu krajów.

Aktorzy – skoro już o nich wspomnieliśmy – to także absolutnie pierwsza liga. W roli głównej zobaczymy Johna Davida Washingtona (którego możecie kojarzyć z Czarnego bractwa), a oprócz niego w obsadzie Tenet znajdą się też choćby Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson czy Kenneth Branagh.

Stworzyć ten film pomogli również między innymi: (nominowani do Oscarów) operator Hoyte van Hoytema i scenograf Nathan Crowley (z którymi Nolan wielokrotnie już współpracował) oraz ceniona w branży montażystka Jennifer Lame. Ścieżkę dźwiękową skomponował natomiast Ludwig Göransson (nagrodzony Oscarem za muzykę do Czarnej Pantery).

Była kilka razy przesuwana, ale tym razem powinno się udać. Kiedy premiera Tenet?

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Tenet zadebiutuje w kinach 12 sierpnia 2020 roku. Wybieracie się na seans, czekacie na premierę w VOD czy może zupełnie nie interesuje was ta produkcja? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Warner Bros., IMDb, informacja własna

