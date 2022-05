Winowajcą problemu, który występuje w prawie 130.000 Teslach jest przegrzewający się procesor. Skutkiem może być opóźnione działanie komputera, a nawet całkowite wyłączenie wyświetlacza do sterowania m.in. kierunkiem jazdy samochodu.

Niemal 130.000 Tesli z przegrzewającym się procesorem

Zawiadomienie o problemie dotyczącym ponad 130.000 egzemplarzy Tesli zostało opublikowane przez amerykańską Krajową Administrację Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA).

Wynika z niego, że właściciele Tesli Model S i X z 2021 i 2022 roku oraz Modeli 3 i Y z 2022 roku mogą doświadczyć problemu z przegrzewaniem się procesora w ich samochodach. W efekcie system infotainment (cały wyświetlacz do sterowania autem) mógł całkowicie przestać działać narażając tym samym kierowców i innych uczestników ruchu drogowego na zagrożenie.

Opóźniony lub ponownie uruchamiający się procesor może uniemożliwić wyświetlanie obrazu z kamery cofania, wybór biegu, ustawienia kontroli widoczności, włączanie światła ostrzegawczego - zwiększając ryzyko wypadku - informuje Tesla w odpowiedzi na zawiadomienie NHTSA.

Do wystąpienia przegrzania, według NHTSA może dochodzić podczas szybkiego ładowania samochodu. Oznacza to, że po odłączeniu od ładowarki wyświetlacz w Teslach, który służy nie tylko do sterowania rozrywką, ale też napędem tych samochodów elektrycznych (np. wybieranie kierunku jazdy - do przodu lub do tyłu) może działać ze znacznym opóźnieniem lub zostać całkowicie wyłączony.

Na szczęście nie trzeba przyjeżdżać do serwisu, bo… samochód sam się zaktualizuje

Dotarliśmy w motoryzacji do takiego etapu, że akcje serwisowe nie muszą być przeprowadzane w autoryzowanych stacjach obsługi. Jak się okazuje - i czego dowodzi problem w 130.000 egzemplarzach Tesli - istotna awaria wpływająca na bezpieczeństwo w trakcie jazdy może zostać załatana niewielką aktualizacją oprogramowania.

Tesla informuje, że problem dotyczy dokładnie 129.960 pojazdów wyprodukowanych w latach 2021 - 2022 (Modele 3, S, X, Y), a bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania (OTA) zostanie opublikowana w najbliższym czasie. Osoby, które chcą uzyskać więcej informacji odnośnie awarii procesorów powinny skontaktować się z obsługą klienta powołując się na numer akcji: SB-22-00-009.

Jak myślicie, czy w ciągu kolejnych lat większość samochodów będzie tak zaawansowanymi komputerami, że w serwisie będziemy pojawiać się tylko na… zmianę opon? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Reuters