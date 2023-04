Tesla Cybertruck, chyba najbardziej medialny pojazd tej marki, w końcu doczeka się rynkowego debiutu. Elon Musk potwierdził datę rozpoczęcia masowej produkcji.

Tesla Cybertruck dla pierwszych klientów jeszcze w tym roku

Tesla Cybertruck została zaprezentowana ponad trzy lata temu. Niektórym wydarzenie kojarzy się ze sporą wpadką i stłuczeniem pancernych (wedle deklaracji producenta) szyb. Trudno było nie odnieść wrażenia, że sytuacja nie tylko nie zaszkodziła, ale wręcz pomogła w wypromowaniu tego pojazdu. Mijały jednak kolejne miesiące i lata, a on nadal nie trafiał do sprzedaży. W końcu się to zmieni.

Elon Musk potwierdził, że pierwsze dostawy Tesli Cybertruck odbędą się w trzecim kwartale tego roku. Należy liczyć się z tym, iż liczba egzemplarzy będzie ograniczona. To dlatego, że start masowej produkcji odbędzie się nieco później, na początku 2024 r.

Słowa założyciela Tesli dobrze wpisują się w ostatnie doniesienia mediów i postronnych obserwatorów. Coraz częściej pojawiały się komentarze, a także zdjęcia i filmy z prototypami Cybertruck jeżdżącymi po ulicach wybranych miast w USA.

Uruchomienie linii produkcyjnej wymaga czasu, a Cybertruck to naprawdę bardzo radykalny produkt. Nie jest wykonany w ten sam sposób, w jaki powstają inne samochody.

- tłumaczył w rozmowie z inwestorami Elon Musk

Dokładna specyfikacja samochodu Tesla Cybertruck jest nieznana

Tesla Cybertruck to z pewnością jedno z oczek w głowie Elona Muska, niemniej od samego początku pojazd sprawia firmie wiele problemów. Design finalnej wersji będzie zbliżony do tego co można było zobaczyć podczas pierwszej prezentacji. Mimo tego projektanci musieli nanieść wiele poprawek i dodać sporo funkcjonalności.

Wiele elementów zostanie wyprodukowanych wyłącznie pod kątem Cybertruck, ponieważ nie występują w innych pojazdach Tesli, a tym bardziej innych firm. Dokładne dane techniczne tego pick-upa pozostają nieznana. Pytany o zaktualizowane specyfikacje, takie jak moc, zasięg czy unikalne funkcje, Musk powiedział, że szczegóły zostaną ujawnione w najbliższym czasie.

Źródło: foto: Tesla