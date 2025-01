W środku nie ma ludzi. Te auta same jadą do celu

Tesle produkowane w amerykańskiej fabryce we Fremont samodzielnie poruszają się z linii produkcyjnej do docelowego miejsca załadunku. Na razie trasa bez udziału człowieka liczy sobie tylko ok. 2 km.

Tesla ogłosiła znaczący postęp w dziedzinie autonomicznej jazdy. Na platformie X firma udostępniła wideo, na którym zjeżdżające z linii produkcyjnej Tesle samodzielnie przemieszczają się z fabryki do wyznaczonych miejsc załadunku - bez udziału człowieka. To krok bliżej do pełnej autonomii pojazdów.

Tesle same wyjeżdżają z fabryki i jadą na parking

Elon Musk, komentując osiągnięcie, napisał, że "to krok bliżej do nienadzorowanej przez człowieka zdolności do w pełni autonomicznej jazdy". Nowa funkcjonalność pozwala ograniczyć udział człowieka w transporcie auta z miejsca jego wyprodukowania do parkingu, skąd Tesle są dalej transportowane, by ostatecznie trafić do klientów.

Tesla zaznacza, że trasa realizowana bez udziału kierowców - z użyciem oprogramowania FSD (Full Self-Driving) liczy ok. 2 km. Na filmie widać, że samochody poruszają się bez trudności zarówno w dzień, jak i w nocy. Nie ma też znaczenia ruch dookoła autonomicznych pojazdów - radzą sobie one dobrze nawet w tłumie. Na razie możliwość samodzielnego przejazdu Tesli z fabryki na parking została wdrożona w fabryce Fremont w Kaliforni.

Plany na przyszłość

Przypomnijmy, że w 2024 r. Elon Musk przedstawił koncepcję Robotaxi, określanego również jako Cybercab, planując jednocześnie integrację autonomicznych funkcji w Modelu 3 i Modelu Y do 2025 r. Cybercab ma działać bez udziału kierowcy, a jego cena ma wynosić poniżej 30 tys. dolarów.

System Autopilot Tesli jest jednym z najbardziej dyskutowanych osiągnięć w branży motoryzacyjnej. Umożliwia on pojazdom autonomiczne sterowanie, przyspieszanie i hamowanie w obrębie pasa ruchu, a także wspomaga zmianę pasa na autostradach. Pakiet Full Self-Driving (FSD) pozwala na jeszcze większą automatyzację, w tym parkowanie równoległe i prostopadłe za pomocą jednego polecenia.