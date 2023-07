Tesla Model 3 Projekt Highland może już wkrótce zostać zaprezentowana. W sieci pojawiło się właśnie nagranie, które pokazuje odświeżony model z zakamuflowanymi dwoma elementami.

Pierwsze zdjęcia potencjalnie przedstawiające Teslę Model 3 Projekt Highland pochodzą jeszcze z 2022 r. Wówczas na jednym z parkingów w Kalifornii zaobserwowano egzemplarz z kamuflażem przedniej i tylnej części pojazdu. Teraz, kiedy temat prezentacji odświeżonego elektryka nabiera tempa m.in. z uwagi na rzekome zagłuszanie sygnału nad jedną z fabryk, gdzie gigant może produkować Projekt Highland, w sieci pojawia się kolejne nagranie.

Tesla Model 3 Projekt Highland. Wiadomo, jak będzie wyglądać?

Na krótkim nagraniu opublikowanym na Reddicie przez użytkownika gio6a, na który powołuje się portal Inside EVs widać samochód ze zbliżonym kamuflażem do tego, który widziano jeszcze w ubiegłym roku. Specjalne osłony maskujące zasłaniają wyłącznie przód samochodu oraz jego tył. Oznacza to, Tesla odświeżyła tylko te dwa fragmenty, a boczne segmenty pozostały nienaruszone.

Co nowego zatem pojawi się w odświeżonej Tesli Model 3 w ramach Projektu Highland? Zmian mają się doczekać przednie reflektory oraz zderzak. W obu tych przypadkach trudno jednak mówić o tym, jak głębokich modernizacji podjęła się firma. Na podstawie prezentacji Elona Muska dla akcjonariuszy (z maja 2023 r.) można jednak spodziewać się, że największe zmiany pojawią się z tyłu samochodu.

Potwierdzenie tego widać na pierwszy rzut oka na nagraniu. Odsłonięte kierunkowskazy są w nowym Modelu 3 ustawione pionowo. Trudno oprócz tego ze 100-procentową pewnością uznać, że tylny zderzak został przeprojektowany w istotny sposób. Należy się spodziewać, że bryła samochodu pozostanie raczej niezmieniona – lub ewentualnie w niewielkim stopniu odświeżona. Spekulacje dotyczą też wnętrza auta, które ma zostać wykończone lepszymi materiałami.

Po co Tesla szykuje to odświeżenie modelu?

Decyzja Tesli w związku z niewielkim odświeżeniem Modelu 3 bynajmniej nie jest pokierowana chęcią pokazania zupełnie nowej generacji samochodu. Widać to zresztą na nagraniu uchwyconego Modelu 3 Projekt Highland. Muskowi chodzi o optymalizację produkcji.

Projekt Highland powstaje, by zminimalizować liczbę części niezbędnych do produkcji pojedynczego samochodu. Wykorzystanie do tego odlewów ma się przełożyć na obniżenie kosztów wytwarzania aut.

Choć Tesla szuka oszczędności w fabrykach, by możliwie niskim nakładem finansowym oferować jak najwięcej egzemplarzy produkowanych w szybkim tempie, nie zostało potwierdzone, że Projekt Highland przyczyni się do obniżenia cen Tesli Model 3. Nie podano daty rozpoczęcia sprzedaży odświeżonych aut, ale powszechnie uważa się, że nastąpi to jeszcze w 2023 r.