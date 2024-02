Świecący smartfon w reklamie Cybertrucka. Ludzie pytają: "czy to Tesla Phone?"

Tesla opublikowała nową reklamę długo oczekiwanego samochodu Cybertruck. Niektórych bardziej od elektrycznego pickupa zaintrygował jednak widoczny na wideo smartfon.

"Co to za telefon?" - pyta w odpowiedzi na reklamę jedna z użytkowniczek X (dawny Twitter). "Czy to iPhone?" - zastanawia się jeden z widzów na YouTubie. Część osób odebrała pojawienie się tajemniczego telefonu w świecącej obudowie jako zapowiedź "Tesla Phone’a".

Osoby czekające na pierwszy smartfon Elona Muska muszę jednak rozczarować.

To nie Tesla Phone, tylko Nothing Phone

Widoczny na wideo smartfon to Nothing Phone (1), czyli produkt brytyjskiego startupu, założonego przez byłego dyrektora firmy Nothing.

Nothing Phone (1) (MateuszTomczak)

Dlaczego Tesla wybrała akurat ten telefon? Potencjalnie nie tylko z uwagi na jego futurystyczne wzornictwo. W 2022 roku firma Elona Muska nawiązała współpracę ze wspomnianym producentem, w efekcie czego oprogramowanie do zarządzania samochodem Tesli wbudowane jest bezpośrednio w nakładkę Nothing OS.

Wielu widzów odbiera to cameo jako spore wyróżnienie dla brytyjskiego startupu. Pojawienie się w reklamie tak cenionej firmy z pewnością dodaje tej marce prestiżu.

Choć z jakiegoś powodu do nakręcenia spotu wykorzystana została pierwsza generacja, od lata ubiegłego roku w sprzedaży dostępny jest Nothing Phone (2), a lada moment pojawić ma się jego tańsza wersja oznaczona jako Nothing Phone (2a).