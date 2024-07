Przed nami premiera procesorów AMD Ryzen 9000, które mają zainteresować graczy i twórców treści. Nie musimy jednak czekać na premierę, ponieważ w sieci już pojawiły się testy modelu Ryzen 9 9900X.

Procesory AMD Ryzen 9000 to całkowicie nowe modele, które mają zastąpić wysłużone jednostki Ryzen 7000. Producent wprowadził nową architekturę - Zen 5, która ma przynieść znaczącą poprawę wydajności i efektywności energetycznej.

Premiera nowej serii została zaplanowana na 31 lipca 2024 r. i wtedy też na rynku pojawią się cztery pierwsze modele: Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X, Ryzen 9 9900X i Ryzen 9 9950X.

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Pamięć L3 Kontroler RAM Grafika TDP Ryzen 9 9950X 16/32 4,3/5,7 GHz 64 MB DDR5-5600 Radeon (2CU) 170 W Ryzen 9 9900X 12/24 4,4/5,6 GHz 64 MB DDR5-5600 Radeon (2CU) 120 W Ryzen 7 9700X 8/16 3,8/5,5 GHz 32 MB DDR5-5600 Radeon (2CU) 65 W Ryzen 5 9600X 6/12 3,9/5,4 GHz 32 MB DDR5-5600 Radeon (2CU) 65 W

Test procesora AMD Ryzen 9 9900X

YouTuber SaddyTech opublikował przedpremierowy test procesora Ryzen 9 9900X w popularnych grach. Nowy model został porównany do jednostki Ryzen 7 7800X3D, czyli obecnie jednego z najlepszych procesorów dla graczy (to 8-rdzeniowa jednostka z dodatkową pamięcią 3D V-Cache).

Warto jednak zaznaczyć, że testy zostały przeprowadzone jeszcze na starym BIOS-ie i starych sterownikach, co mogło wpłynąć na zaniżone wyniki nowego modelu.

W większości gier procesor Ryzen 9 9900X wypada gorzej od starszej jednostki Ryzen 7 7800X3D. Największe różnice są widoczne w rozdzielczości 1080p, gdzie kluczową rolę odgrywa procesor (w 1440p i 4K różnice są mniejsze, choć nowy model nadal okazuje się nieznacznie słabszy).

Poniżej możecie zobaczyć cały test procesora AMD Ryzen 9 9900X.

AMD Ryzen 9 9900X czy Ryzen 7 7800X3D?

Przeprowadzony test należy traktować jako ciekawostkę. Co nam on mówi? Właściwie tylko to, że gracze rozważający zakup starszego modelu Ryzen 7 7800X3D oraz nowego Ryzen 9 9900X powinni skłaniać się ku wyborze starszej jednostki (choć i to nie jest pewne z uwagi na problemy przedpremierowych testów).

Warto jednak zauważyć, że Ryzen 9 9900X jest wyżej pozycjonowany od modelu Ryzena 7 7800X3D (jego poprzednikiem jest 12-rdzeniowy Ryzen 9 7900X). W zastosowaniach twórczych powinien być znacznie wydajniejszy, nie tylko dzięki nowszej architekturze, ale przede wszystkim większej liczbie rdzeni. Można również zakładać, że będzie od niego znacznie droższy.