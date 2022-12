Intel przygotowuje kolejne procesory z 13. generacji Core. I jest na co czekać! Mimo słabszej specyfikacji, możemy oczekiwać dużego przyrostu wydajności względem poprzedniej 12. generacji Core.

Premiera procesorów Intel Core 13. generacji została podzielona na dwa etapy. Początkowo zadebiutowały wydajniejsze warianty z odblokowanym mnożnikiem (w tym testowane przez nas modele Core i9-13900K i Core i5-13600K), ale w planach są też tańsze, zablokowane wersje.

Testy nowych procesorów Intel. Ogromny wzrost wydajności

Wygląda na to, że słabsze jednostki też mogą okazać się hitem. Co prawda nadal będziemy mieli do czynienia z podobną architekturą, jak przy 12. generacji, ale producent wprowadzi więcej rdzeni i zwiększy taktowania. Układy będą kompatybilne z płytami głównymi z podstawką LGA 1700.

Użytkownik chi11eddog opublikował wyniki wydajności z wewnętrznych testów, przeprowadzonych przez jednego z producenta płyt głównych. Nowe procesory 13. generacji porównano do odpowiedników z 12. generacji (na tej samej płycie głównej i pamięci RAM).

Testy pojedynczego rdzenia nie wykazują dużego wzrostu wydajności. W zależności od modelu, możemy oczekiwać 2 – 10% poprawy osiągów (co i tak jest bardzo dobrym wynikiem).

Warto jednak zwrócić uwagę na porównanie procesorów w teście wielowątkowym, bo dodanie kolejnych rdzeni przyniesie dużo większy wzrost wydajności – w przypadku Core i5-13400 i Core i7-13700 będzie to odpowiednio 28 - 34%, ale w przypadku Core i5-13500, Core i5-13600K i Core i9-13900 już po 53 – 64%.

Nowe procesory Intela – będzie hit?

Jeśli ujawnione informacje o osiągach się potwierdzą, a nowa seria procesorów zostanie podobnie wyceniona do poprzedników, możemy oczekiwać świetnej propozycji, tym razem dla mniej majętnych klientów. Otrzymamy dużo wydajniejsze jednostki w świetnej cenie. AMD może mieć twardy orzech do zgryzienia. Czy tak się stanie? O tym pewnie przekonamy się na początku przyszłego roku, bo podobno właśnie wtedy mają oficjalnie zadebiutować kolejne procesory z 13. generacji.

Źródło: Twitter @ chi11eddog