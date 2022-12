Intel wprowadza nową podstawkę co dwie generacje procesorów. Podobnie będzie i tym razem - potwierdzono, że modele Meteor Lake-S będą wymagać płyt głównych z nową podstawką LGA 1851.

Chyba zdążyliśmy się przyzwyczaić, że Intel wprowadza nową podstawkę co dwie generacje procesorów. Obecne modele Intel Raptor Lake-S (np. Core i9-13900K) ciągle korzystają z płyt głównych z podstawką LGA 1700. Podobnie powinno być z nadchodzącymi układami Raptor Lake-S Refresh. Wygląda na to, że z kolejną generacją nie będzie tak dobrze – potwierdzono, że wraz z modelami Meteor Lake planowane jest wprowadzenie nowej podstawki LGA 1851.

Procesory Intel Meteor Lake pod nowe płyty główne LGA 1851

Procesory Meteor Lake zostały zapowiedziane już jakiś czas temu. Doczekamy się sporej rewolucji, bo układy mają bazować na konstrukcji opartej o kilka jąder krzemowych, które będą produkowane w różnych litografiach (Intel 4, Intel 20A i TSMC N3).



Plany wydawnicze procesorów Intel - modele Meteor Lake i Arrow Lake będą korzystać z budowy opartej o kilka jąder krzemowych

Nieoficjalnie wiadomo, że producent zastosuje tutaj hybrydową architekturę opartą o rdzenie Redwood Cove i Crestmont. Do tego możemy spodziewać się wydajniejszej grafiki opartej o architekturę Xe-LPG oraz szybszego, zintegrowanego kontrolera pamięci DDR5 RAM.



Na stronie Intel pojawiły się linkowania, które sugerują wprowadzenia gniazda LGA 1851 w procesorach Meteor Lake

Niestety, konieczne będzie również wprowadzenie nowych płyt głównych – do obsługi układów Meteor Lake-S wymagane będzie gniazdo LGA 1851 (oznaczenie pojawiło się w dokumentacji producenta). Według wcześniejszych informacji, podstawka ma mieć ten sam kształt co obecnie stosowane gniazdo LGA 1700, ale będzie korzystać z większej liczby pinów.



Podstawka LGA 1851 ma mieć takie same wymiary co LGA 1700, ale będzie się różnić liczbą pinów

Oznacza to, że osoby planujące przesiadkę na „Meteora” będą musiały dokupić też płytę główną. Dobra wiadomość jest taka, że ta sama płyta powinna obsługiwać też kolejną generację procesorów Arrow Lake.

Dajcie znać w komentarzach, czy tak częste zmiany podstawki są dla Was problemem czy nie ma to większego znaczenia. Dla porównania, AMD wraz z wprowadzeniem gniazda AM5 potwierdziło jego wsparcie co najmniej do 2025 roku.

Źródło: VideoCardz, BenchLife