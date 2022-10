Intel Core i5-13600K to nowy model ze średniej półki, który ma szansę powalczyć z droższymi jednostkami konkurencji. Sprawdziliśmy, czy rzeczywiście jest taki dobry, jak twierdzi producent.

Intel wprowadza do sprzedaży procesory Core 13. generacji - to jednostki bazujące na ulepszonej konstrukcji wprowadzonej w 12. generacji Core. Układy docelowo mają konkurować z modelami AMD Ryzen 7000.

Jako pierwsze na rynku pojawiły się modele z odblokowanym mnożnikiem, które można dodatkowo podkręcić: Core i5-13600K(F), Core i7-13700K(F) oraz Core i9-13900K(F).

W teście sprawdziliśmy Core i5-13600K, czyli model ze średniej półki - procesor oferuje lepsze parametry względem poprzednika, ale cechuje się też wyższymi limitami mocy. Docelowo ma on konkurować z modelem Ryzen 5 7600X.

4,9/5

Intel i AMD coraz mocniej konkurują na rynku procesorów. Niedawno na rynku zadebiutowały bardzo udane modele AMD Ryzen 7000. Teraz pora na odpowiedź Intela - niecały rok po premierze modeli Intel Core 12. generacji (testowaliśmy Core i9-12900K, Core i5-12600K i Core i5-12400), na rynku debiutują jednostki Core 13. generacji. Ma być dużo wydajniej. Czy pozwoli to pokonać konkurencję?

Producent początkowo wprowadził do oferty wersje z odblokowanym mnożnikiem (z opcją podkręcania). Jak już pewnie wiecie z newsa z zapowiedzią testów, do naszej redakcji trafiły dwa modele: Core i5-13600K oraz Core i9-13900K. W artykule sprawdziliśmy pierwszego z nich – Core i5-13600K to model ze średniej półki, który powinien zainteresować graczy. Jeśli jednak jesteście zainteresowani czymś lepszym, odsyłamy Was do osobnego artykułu poświęconemu flagowemu Core i9-13900K.

Co nowego w procesorach Intel Raptor Lake?

Modele Intel Core 12. generacji (Alder Lake) wprowadziły sporą rewolucję w budowie procesorów – doczekaliśmy się hybrydowej architektury, łączącej dwa typy rdzeni: wydajne Performance Core (P-Core) i efektywne Efficient Core (E-Core). Takie połączenie przełożyło się na lepszą wydajnośc i efektywność układów. Do tego zapewniono wsparcia dla nowych interfejsów: DDR5 RAM i PCI-Express 5.0. Przy okazji producent przygotował też nową platformę: LGA 1700.

Procesory Intel Core 13. generacji (Raptor Lake) nie są rewolucją, ale z całą pewnością można je nazwać dużym krokiem w ewolucji. Producent wprowadził tutaj kilka istotnych usprawnień, które mają przełożyć się na poprawę osiągów i efektywności energetycznej.

Jednostki bazują na całkowicie nowym jądrze, które wykonano w usprawnionym procesie litograficznym Intel 7 (Intel 7 Ultra) – producent wprowadził tutaj 3. generację tranzystorów SuperFin z usprawnionymi kanałami. W praktyce nowe procesory powinny pracować z wyższymi taktowaniami względem napięcia zasilającego rdzeń i oferować większy potencjał na podkręcanie.

Inżynierowie wprowadzili też istotne zmiany w architekturze procesorów. Nadal mamy do czynienia z hybrydowym połączeniem dwóch typów rdzeni: P-Core i E-Core, ale producent zwiększył liczbę efektywnych rdzeni (+8 rdzeni w modelach Core i9, +4 rdzenie w modelach Core i7 i +4 rdzenie w modelach Core i5).

To jednak nie wszystko. Procesory Raptor Lake dysponują też szybszą magistralą komunikacyjną oraz większą pojemnością pamięci podręcznej. W przypadku rdzeni P-Core zwiększono pojemność pamięci drugiego poziomu z 1,25 MB do 2 MB, natomiast w przypadku rdzeni E-Core pojemność na czterordzeniowy klaster została zwiększona z 2 MB do 4 MB. Dodatkowo układy oferują więcej współdzielonej pamięci podręcznej trzeciego poziomu (w topowych modelach aż 36 MB).

Kolejne usprawnienia dotyczą warstwy programowej. Procesory Intel Raptor Lake korzystają z bardziej dopracowanej technologii Intel Thread Director, która odpowiada za dobieranie właściwego rdzenia do właściwego zadania we właściwym czasie (teraz korzysta ona z techniki uczenia maszynowego, wiec powinna sobie z tym radzić jeszcze lepiej). Do tego poprawiono rozpoznawanie zadań działających w tle względem usług systemowych (optymalizacja wymaga jednak najnowszej wersji systemu - Windows 11 22H2).

Co ważne, nowe procesory nadal korzystają z podstawki LGA 1700. Można je zamontować na nowych płytach głównych z serii Intel 700, ale też na starszych modelach z serii Intel 600 (wymagana jest tylko aktualizacja BIOS-u). Taka wiadomość powinna ucieszyć osoby, które posiadają komputer z procesorem 12. generacji i chciałyby zmodernizować sprzęt o nowy model. Oczywiście zachowano też kompatybilność z dwoma standardami pamięci: DDR4 i DDR5.

Specyfikacja Intel Core i5-13600K

Intel Core i5-13600K to model ze średniej półki, który powinien zainteresować graczy i entuzjastów. Docelowo zastępuje on wcześniejszą jednostkę Core i5-12600K.

Nowy model oferuje lepszą specyfikację. Producent przewidział 14 rdzeni i 20 wątków – w praktyce mamy do czynienia z połączeniem 6 rdzeni/12 wątków P-Core oraz 8 rdzeni/8 wątków E-Core (czyli dodano tutaj 4 rdzenie/4 wątki E-Core).

Warto dodać, że zastosowane rdzenie pracują też z wyższym taktowaniem Turbo - w przypadku P-Core jest to 3,5 GHz w trybie bazowym i 5,1 GHz w trybie Turbo Boost, natomiast w przypadku E-Core jest to bazowe 2,6 GHz i 3,9 GHz w trybie Turbo Boost.

Maksymalne limity mocy zostały ustawione na dosyć wysokim poziomie (181 W), więc w praktyce procesor przy wielordzeniowym obciążeniu osiąga maksymalne zegary – 5,1 GHz dla wszystkich rdzeni P-Core i 3,9 GHz dla wszystkich rdzeni E-Core (czyli odpowiednio +600 MHz i +300 MHz względem modelu Core i5-12600K).

Nowa architektura przekłada się na większą pojemność pamięci podręcznej. Core i5-13600K oferuje po 2 MB pamięci L2 na rdzeń P-Core (łącznie 12 MB) i 4 MB na klaster z czterema rdzeniami E-Core (łącznie 8 MB), a także 24 MB współdzielonej pamięci podręcznej L3. Ponadto ulepszono obsługę pamięci RAM – w przypadku modułów DDR4 natywnie nadal obsługiwane są moduły 3200 MT/s, ale w przypadku nowszych modułów DDR5 jest to już 5600 MT/s.

Core i5-13600K został wyposażony w zintegrowany układ graficzny Intel UHD 770 – to podstawowa jednostka, która została wyposażona w 32 bloki EU oparte o architekturę Xe LP (taktowanie w granicach 300 – 1550 MHz). Wprawdzie nie jest to demon wydajności, ale do podstawowych zastosowań powinna być wystarczająca. Układ obsługuje wyjścia DisplayPort 1.4a i HDMI 2.1, ale ich obecność zależy od konkretnej płyty głównej. Warto dodać, że na rynku pojawił się też trochę tańszy model Core i5-13600KF bez zintegrowanej grafiki.

Procesor oferuje dużo lepszą specyfikację względem poprzednika, ale cechuje się też wyższymi limitami mocy. Co prawda współczynnik TDP nadal określany jest na 125 W, ale w praktyce dotyczy on tylko bazowych zegarów. Procesor może zwiększyć maksymalny limit mocy (MTP - Maximum Turbo Power) do 181 W, co oznacza wzrost o 31 W względem poprzednika.

W zestawie nie znajdziemy żadnego chłodzenia, więc trzeba zaopatrzyć się w nie we własnym zakresie Polecamy zatem zaopatrzyć się w porządny cooler CPU lub dobry zestaw chłodzenia wodnego AiO. W trakcie testów wykorzystaliśmy chłodzenie Arctic Liquid Freezer II 420 – na domyślnych ustawieniach procesor osiągał temperatury w okolicach 75 stopni Celsjusza.

Model Intel Core i5-12600K Intel Core i5-13600KF Intel Core i5-13600K AMD Ryzen 5 7600X Generacja

Architektura

Litografia Alder Lake-S

Golden Cove + Gracemont

Intel 7 (10 nm) Raptor Lake-S

Raptor Cove + Gracemont

Intel 7 Ultra (10 nm) Raptor Lake-S

Raptor Cove + Gracemont

Intel 7 Ultra (10 nm) Raphael

Zen 4

TSMC 5 nm + 6 nm Podstawka LGA 1700 LGA 1700 LGA 1700 AM5 Rdzenie/wątki

(jakiego typu) 10/16

(6/12 P-Core + 4/4 E-Core) 14/20

(6/12 P-Core + 8/8 E-Core) 14/20

(6/12 P-Core + 8/8 E-Core) 6/12 Taktowanie/Boost 3,7/4,9 GHz + 2,8/3,6 GHz 3,5/5,1 GHz + 2,6/3,9 GHz 3,5/5,1 GHz + 2,6/3,9 GHz 4,7/5,3 GHz Pamięć L2 6x 1,25 MB + 2 MB 6x 2 MB + 2x 4 MB 6x 2 MB + 2x 4 MB 6x 1 MB Pamięć L3 20 MB 24 MB 24 MB 32 MB Kontroler RAM DDR4-3200 / DDR5-4800

(dwukanałowy) DDR4-3200 / DDR5-5600

(dwukanałowy) DDR4-3200 / DDR5-5600

(dwukanałowy) DDR5-5200

(dwukanałowy) Grafika

Jednostki

taktowanie UHD Graphics 770

32 EU Xe LP

(300 - 1450 MHz) - UHD Graphics 770

32 EU Xe LP

(300 - 1550 MHz) Radeon

2 CU RDNA 2

(400 - 2200 MHz) Kontroler PCI-Express 16x PCI-Express 5.0

4x PCI-Express 4.0 16x PCI-Express 5.0

4x PCI-Express 4.0 16x PCI-Express 5.0

4x PCI-Express 4.0 28x PCI-Express 5.0 Odblokowany mnożnik TAK TAK TAK TAK Współczynnik TDP

(Maksymalny limit mocy) 125 W

(150 W) 125 W

(181 W) 125 W

(181 W) 105 W

(142 W) Chłodzenie w zestawie - - - - Data premiery 4 listopada 2021 20 października 2022 20 października 2022 30 sierpnia 2022 Cena podczas premiery

Obecna cena w sklepach $328

1600 zł $304

1750 zł $329

1900 zł $299

1750 zł

Ile trzeba zapłacić za procesor Intel Core i5-13600K i platformę do niego?

Intel Core i5-13600K został wyceniony na 329 dolarów, więc na podobnym poziomie co poprzedni model Core i5-12600K. W polskich sklepach różnica jest jednak wyraźnie wyższa – Core i5-12600K można kupić za 1600 złotych (wersja 12600KF za 1550 złotych), a Core i5-13600K za 1900 złotych (wersja 13600KF za 1750 zł). Można zatem przyjąć, że jego konkurentem jest Ryzen 5 7600X, którego można kupić trochę taniej – obecnie za około 1750 złotych.

W praktyce model Intela ma niewielką przewagę jeśli chodzi o koszt całej platformy. Procesor Core i5-13600K można zamontować na starszej płycie głównej z chipsetem Z690 za około 1000 – 1200 złotych i połączyć ze starszymi, tańszymi pamięciami DDR4 2x 8 GB 3600 MHz za około 400 zł. W przypadku platformy AMD trzeba liczyć około 1200 – 1500 zł za płytę główną B650 i około 500 zł za pamięci DDR5 2x 8 GB 5200 MHz. Sumarycznie daje to różnicę około 200 - 300 złotych.

Jak testowaliśmy procesor Intel Core i5-13600K?

Procesor Intel Core i5-13600K przetestowaliśmy na high-endowej platformie, która mocno odstaje od realnego scenariusza wykorzystania sprzętu (można jednak przyjąć, że nie będzie ona ograniczać możliwości jednostki).

Przy standardowych testach pamięć RAM pracowała z domyślnym zegarem kontrolera wbudowanego w dany procesor (tj. 5600 MHz - w trybie Gear4). Przy podkręconych ustawieniach zwiększyliśmy też taktowanie pamięci RAM:

AMD Ryzen 5000: DDR4-3200 CL-16-16-16-36 / OC DDR4-3600 CL16-16-16-36

Intel Core 12000: DDR5-4800 (Gear4) CL40-40-40-80 / OC DDR5-5200 (Gear4) CL40-40-40-80

AMD Ryzen 7000: DDR5-5200 (FCLK 1733 MHz) CL40-40-40-80 / OC DDR5-6000 (FCLK 2000 MHz) CL-40-40-40-80

Intel Core 13000: DDR5-5600 (Gear4) CL40-40-40-80 / OC DDR5-6000 (Gear4) CL-40-40-40-80

Testy procesorów AMD Ryzen 5000 przeprowadziliśmy pod systemem Windows 10. W nowszych modelach Intel Core 12000 i 13000 oraz AMD Ryzen 7000 postawiliśmy na system Windows 11, który powinien lepiej wykorzystywać potencjał nowych układów.

Intel Core i5-13600K wydajność w programach - jest naprawdę nieźle

Jak wypada Core i5-13600K? Na pierwszy ogień testy w programach - wybraliśmy zastosowania, które są mocno zależne od wydajności procesora.

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 38392 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 38134 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 29008 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 28448 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 27376 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 26443 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 24409 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 21652 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 17527 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 15356 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 15265 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 14601 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 13626 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 12127 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 11206 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 11159 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 11149 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 11140

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 2256 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 2125 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 2052 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 2041 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 2022 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 2007 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 1968 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 1915 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 1712 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 1674 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 1643 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 1630 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 1560 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 1530 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 1529 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 1471 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 1467 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 1438

Blender Classroom - renderowanie 3D

[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 161 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 179 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 218 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 235 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 244 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 251 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 283 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 296 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 400 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 418 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 427 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 464 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 471 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 582 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 588 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 590 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 598 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 608

Corona 1.3 Benchmark - renderowanie 3D

[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 37 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 37 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 46 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 51 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 54 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 56 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 59 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 61 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 84 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 89 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 90 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 94 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 96 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 116 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 118 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 122 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 123 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 124

V-ray Benchmark - renderowanie 3D

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 42049 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 38603 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 31197 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 30422 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 28184 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 27442 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 24664 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 24388 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 17482 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 17264 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 17148 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 16874 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 15626 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 13362 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 12647 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 12605 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 12346 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 11573

DaVinci Resolve 17 - renderowanie filmu 4K

[sekundy] mniej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 128 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 139 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 145 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 150 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 150 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 155 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 168 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 182 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 199 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 218 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 222 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 241 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 249 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 292 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 292 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 296 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 307 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 310

x265 (HEVC) Benchmark - enkodowanie wideo 4K

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 22,84 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 21,53 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 17,56 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 15,96

Po prostu WOW! Intel Core i5-13600K w wielowątkowych, procesorowych testach deklasuje poprzedni model Core i5-12600K oraz konkurencyjnego Ryzena 5 7600X. Jednostka w większości testów wypada nawet ciut lepiej niż starszy, 12-rdzeniowy model Ryzen 9 5900X. Przy okazji otrzymujemy też całkiem wydajny pojedynczy wątek, który przełoży się na dobre osiągi w starszych i/lub gorzej zoptymalizowanych aplikacjach.



Model Intel Core i5-13600K korzysta z gniazda LGA 1700, więc można go zamontować też na starych płytach głównych z serii Intel 600

Intel Core i5-13600K do gier? Jest naprawdę niezły!

Core i5-13600K teoretycznie powinien zainteresować osoby składające nowoczesny komputer do gier. Jak się sprawdzi w takim zastosowaniu? Wybraliśmy kilka nowszych tytułów - testy przeprowadziliśmy w rozdzielczości 1080p, gdzie istotną rolę odgrywa wydajność procesora (w wyższych rozdzielczościach różnice między procesorami powinny się zacierać).

3DMark Time Spy (wynik ogólny)

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 17889 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 17830 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 17754 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 17590 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 16968 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 16910 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 16736 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 16576 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 16528 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 16412 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 16332 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 15996 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 15673 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 15651 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 15278 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 15016 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 15001 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 14939

3DMark Time Spy CPU

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 21204 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 18700 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 18327 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 18055 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 14450 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 13684 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 13552 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 13023 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 12752 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 12600 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 11569 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 10641 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 9996 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 9762 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 9206 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 8319 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 8179 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 7983

3DMark Time Spy sprawdza głównie wydajność karty graficznej, więc ogólna punktacja wygląda dosyć podobnie. Warto jednak zwrócić uwagę na składową odpowiedzialną za wydajność procesora - Core i5-13600K wypada tutaj podobnie do Core i9-12900K (mówimy o prawie 2-krotnie lepszym wyniku CPU Score względem Ryzena 5 7600X!).

Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra, RT Ultra, DLSS Jakość, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 106

68 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 106

68 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 103

68 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 102

69 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 100

71 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 97

70 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 97

69 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 96

68 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 94

69 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 91

66 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 86

64 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 86

64 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 81

61 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 81

56 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 79

56 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 79

56 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 78

55 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 74

50 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Counter-Strike: Global Offensive (1080p, Średnie, DirectX 9)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 840

192 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 840

175 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 837

183 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 828

183 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 824

169 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 757

172 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 739

172 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 708

190 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 708

180 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 684

185 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 682

184 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 652

190 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 646

180 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 640

171 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 623

174 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 545

163 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 520

147 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 495

134 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Marvel's Spider-Man Remastered (1080p, Najwyższe + RT Wysokie + DLSS Jakość, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 133

100 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 121

93 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 113

84 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 103

74 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 101

69 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 96

67 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Wolfenstein: Youngblood - Benchmark (1080p, Uber, RT, DLSS Jakość, Vulkan)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 296

221 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 295

216 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 292

226 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 291

192 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 290

190 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 285

207 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 276

211 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 269

210 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 268

192 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 267

194 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 265

194 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 260

190 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 251

183 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 248

180 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 244

173 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 240

181 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 226

170 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 205

151 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Watch Dogs: Legion - Benchmark (1080p, Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i5-13600K (14C/20T) 94

80 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 93

79 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 92

74 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 90

74 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 90

72 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 88

73 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 87

71 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 86

71 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 85

68 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 79

61 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 77

62 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 76

62 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 75

59 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 72

58 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 71

56 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 72

57 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 64

52 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Horizon Zero Dawn - Benchmark (1080p, Ultimate, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 169

112 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 168

111 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 167

112 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 166

111 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 165

112 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 165

116 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 164

114 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 163

114 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 157

108 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 155

107 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 155

105 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 154

105 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 154

102 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 151

99 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 150

103 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 150

98 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 132

89 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

The Riftbreaker - CPU Benchmark (1080p, Najwyższe + RT Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 148

102 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 146

103 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 144

91 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 143

105 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 143

95 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 132

95 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 130

95 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 128

89 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 125

76 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 124

89 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 122

70 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 121

79 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 118

74 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 117

73 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 114

65 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 109

61 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 88

52 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Testy w grach też pokazująbardzo dobre możliwości Core i5-13600K - ukłąd wypada lepiej od modeli 12. generacji (w tym nawet 12900K!), a w większości tytułów prezentuje on poziom konkurencyjnego Ryzena 5 7600X (większą przewagę widać jedynie w Marvel's Spider-Man Remastered, który zdecydowanie preferuje jednostki "niebieskich").

Pobór mocy Intel Core i5-13600K - lepsza wydajność, okupiona wyższym poborem energii

Intel Core i5-13600K oferuje dużo lepszą specyfikację, co wymagało zwiększenia maksymalnego limitu mocy (MTP) ze 150 W do 181 W. Jak to wpłynie na zapotrzebowanie na energię elektryczną? Sprawdziliśmy to na przykładzie dwóch scenariuszy - mocnego obciążenia procesora (Cinebench R23) i wymagającej gry (Cyberpunk 2077).

Pobór mocy - obciążenie procesora

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 130 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 132 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 132 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 134 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 149 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 158 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 175 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 188 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 194 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 196 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 200 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 210 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 243 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 276 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 317 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 326 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 341 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 358 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 378 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Pobór mocy - gra

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 379 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 380 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 420 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 423 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 430 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 438 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 443 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 452 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 459 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 460 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 468 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 484 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 493 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 502 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 502 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 505 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 516 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 573 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 574 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Intel Core i5-13600K cechuje się dużo większym poborem energii elektrycznej względem konkurenta - modelu Ryzen 5 7600X. Warto jednak zaznaczyć, że jego efektywność energetyczna (wydajność w przeliczeniu na pobieraną moc) jest tutaj dużo lepsza. Producent uczynił tutaj też spory postęp względem poprzedniej generacji.

Do ilu można podkręcić procesor Intel Core i5-13600K?

Procesor Intel Core i5-13600K wyróżnia się odblokowanym mnożnikiem, dzięki czemu można go dodatkowo podkręcić. Należy jednak pamiętać, że funkcja jest dostępna tylko na droższych płytach głównych z chipsetem Intel Z690 lub Z790.



Przy obciążeniu mniejszej liczby rdzeni procesor przyspieszał do 5,8 GHz na rdzeniach P-Core...



...zaś przy obciążeniu wielowątkowym osiągał 5,6 GHz na rdzeniach P-Core i 4,5 GHz na rdzeniach E-Core

Okazuje się, że jednostka oferuje całkiem niezły potencjał na przetaktowanie. Udostępnioną nam sztukę udało się zmusić do pracy z taktowaniem 5,6 GHz (+500 MHz) przy obciążeniu wszystkich rdzeni P-Core i 4,5 GHz (+600 MHz) przy obciążeniu wszystkich rdzeni E-Core, a do tego 5,8 GHz (+ 700 MHz) przy obciążeniu dwóch rdzeni P-Core.

Ustawienia wymagały jednak zmiany Load-Line Calibration do LVL5 oraz zwiększenia napięcia zasilającego w trybie offstet +0,100 V. Przy takich parametrach procesor osiągał około 90 stopni Celsjusza na wydajnym chłodzeniu Arctic Liquid Freezer II 420. Przy wykorzystaniu słabszych chłodzeń osiągi mogą być nieco niższe (w przeciwnym wypadku może pojawić się Thermal Throttling).

Intel Core i5-13600K - wzrost wydajności po podkręceniu

Jak podkręcenie nowej "i-piątki" wpływa na oferowaną wydajność? Sprawdziliśmy to na przykładzie kilku wymagających aplikacji, nastawionych na wydajność procesora. Wyniki porównaliśmy do innych podkręconych modeli (o ile można je normalnie podkręcić).

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 41365 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 39839 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 31340 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 29843 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 29529 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 29361 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 27065 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 23896 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 19284 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 16419 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 16126 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 15666 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 14643 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 12399 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 12223 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 12128 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 11918 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 11908

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 2259 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,8 GHz 2258 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 2125 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,7 GHz 2065 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,7 GHz 2059 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz* 1998 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 1989 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 1915 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 1724 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz* 1620 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 1616 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 1561 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz* 1560 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 1557 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 1531 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 1518 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 1517 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 1485 *taktowanie obniżone względem domyślnej wartości Boost dla jednego rdzenia

Blender Classroom

[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 156 Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 164 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 204 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 210 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 234 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 236 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 256 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 273 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 365 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 396 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 403 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 408 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 427 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 531 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 540 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 544 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 572 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 588

Corona 1.3 Benchmark

[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 35 Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 35 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 41 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 47 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 52 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 52 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 55 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 56 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 81 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 82 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 83 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 84 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 94 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 108 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 108 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 111 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 112 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 118 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 123

V-ray Benchmark

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 43880 Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 41249 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 34384 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 32918 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 29057 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 28673 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 26894 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 26386 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 18929 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 18471 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 17706 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 17549 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 17297 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 13685 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 13619 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 13362 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 13288 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 12288

DaVinci Resolve 17 - renderowanie filmu 4K

[sekundy] mniej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 122 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 130 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 139 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 141 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 141 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 143 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 160 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 175 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 180 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 212 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 213 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 218 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 222 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 267 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 273 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 278 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 279 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 307

x265 (HEVC) Benchmark - enkodowanie wideo 4K

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 23,93 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 21,42 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 19,18 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 17,52

Podkręcenie procesora przekłada się na konkretny wzrost wydajności (w zależności od testu jakieś 9 - 11% w teście wielordzeniowym i 12% w teście jednordzeniowym). Core i5-13600K po OC bez problemu pokonuje podkręconego Ryzena 5 7600X, a nawet często przegania Ryzena 9 5900X. Mówimy o wydajności zbliżonej do standardowo taktowanego Core i9-12900K (!).



Intel Core i5-13600K to następca modelu Core i5-12600K. Procesor oferuje jednak dużo lepszą specyfikację

Intel Core i5-13600K po podkręceniu - ile można zyskać w grach?

Ile można zyskać w grach? Sprawdziliśmy to w kilku nowszych grach w rozdzielczości 1080p - to scenariusz, gdzie istotną rolę odgrywa też procesor komputera (w wyższych rozdzielczościach różnica między poszczególnymi modelami będzie mniejsza).

3DMark Time Spy (wynik ogólny)

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 18123 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 18079 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 18058 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 17863 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 17306 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 17136 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 16979 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 16668 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 16665 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 16648 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 16477 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 16357 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 15833 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 15763 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 15751 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 15241 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 15228 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 15172

3DMark Time Spy CPU

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 22593 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 19804 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 19551 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 19392 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 16291 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 14991 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 14821 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 13259 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 13157 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 13154 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 11769 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 11536 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 10244 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 10032 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 9814 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 8823 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 8608 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 8409

W 3DMarku Time Spy bez większych zaskoczeń - ogólna wydajność platformy jest dosyć zbliżona, ale podkręcony Core i5-13600K zapewnia dużo lepszą punktację przy składowej procesora względem Ryzena 5 7600X (można powiedzieć, że to już poziom Core i9-12900K).

Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra, RT Ultra, DLSS Jakość, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 106

68 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 106

68 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 104

69 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 104

69 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 102

70 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 97

70 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 97

68 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 97

68 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 96

68 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 92

69 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 90

62 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 88

63 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 87

65 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 85

62 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 82

61 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 81

58 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 81

57 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 74

50 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Counter-Strike: Global Offensive (1080p, Średnie, DirectX 9)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 877

189 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 860

184 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 858

168 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 857

184 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 841

191 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 772

176 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 740

169 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 717

167 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 714

168 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 708

194 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 690

190 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 688

190 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 672

178 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 668

177 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 652

190 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 632

177 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 536

156 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 532

156 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 526

150 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 495

134 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Marvel's Spider-Man Remastered (1080p, Najwyższe + RT Wysokie + DLSS Jakość, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 146

109 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 127

98 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 119

90 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 111

83 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 108

80 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 106

78 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Wolfenstein: Youngblood - Benchmark (1080p, Uber, RT, DLSS Jakość, Vulkan)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 296

222 Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 295

216 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 294

221 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 292

212 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 291

200 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 288

209 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 280

218 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 275

218 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 274

203 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 274

197 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 272

200 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 271

206 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 264

196 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 262

187 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 262

201 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 251

174 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 243

183 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) @ 4,4 GHz 221

172 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 212

170 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 205

151 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Watch Dogs: Legion - Benchmark (1080p, Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 97

79 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 97

79 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 93

77 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 92

77 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 92

75 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 91

75 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 91

74 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 88

72 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 86

71 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 81

64 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 81

62 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 79

63 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 76

62 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 76

61 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 73

59 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 72

57 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 68

54 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Horizon Zero Dawn - Benchmark (1080p, Ultimate, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 172

118 Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 171

118 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 171

116 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 171

115 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 169

112 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 165

116 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 165

115 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 163

114 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 160

116 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 157

110 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 157

107 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 156

108 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 155

106 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 155

103 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 151

102 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 150

98 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 132

89 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

The Riftbreaker - CPU Benchmark (1080p, Najwyższe + RT Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 151

114 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 148

102 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 146

110 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 145

91 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 143

100 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 136

97 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 134

97 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 129

93 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 128

85 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 127

84 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 125

89 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 124

80 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 121

79 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 116

72 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 116

69 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 115

69 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 88

52 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Wyższe zegary CPU i RAM w większości tytułów nie mają dużego wpływu na poprawę osiągów w grach (wyjątkiem jest tutaj Marvel’s Spider-Man Remastered, Watch Dogs Legion i Horizon Zero Dawn, gdzie odnotowaliśmy lekki wzrost płynności animacji). Podkręcony Core i5-13600K w grach wypada minimalnie lepiej względem Ryzena 5 7600X. Ponownie mówimy o lepszych osiągach niżw przypadku 12. generacji (pracującej z wolniejszymi pamięciami RAM).

Intel Core i5-13600K - jak podkręcenie wpływa na pobór mocy? Nie jest dobrze...

Podkręcenie procesora wymaga zwiększenia napięcia zasilającego. Jak to wpływa na zapotrzebowanie komputera na energię elektryczną? Sprawdziliśmy to dla tych samych scenariuszy - mocnego obciążenia procesora (Cinebench R23) i wymagającej gry (Cyberpunk 2077).

Pobór mocy - obciążenie procesora

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 136 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 155 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 158 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 165 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 175 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 184 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 192 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 265 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 265 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 273 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 302 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 309 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 310 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 347 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 351 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 390 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 409 Intel Coere i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 438 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Pobór mocy - gra

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 397 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 423 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 438 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 440 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 445 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 448 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 470 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 495 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 495 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 505 Intel Core i5-11600K (6C/12T) @ 5,1 GHz 510 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 513 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 522 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 526 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 535 Intel Coere i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 536 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 560 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 592 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Podkręcenie procesora wymaga zwiększenia napięcia zasilającego, co niestety niekorzystnie wpływa na pobór mocy komputera. Core i5-13600K po OC oferuje też wyraźnie gorszą efektywność energetyczną - jest ona zbliżona do modelu Ryzen 5 7600X (który też nie imponuje pod tym względem).

Intel Core i5-13600K - ten procesor będzie hitem!

I co, zaskoczeni? Bo my bardzo! Procesory Intel Core i5 K nigdy jakoś nie wywoływały szczególnego efektu „WOW”. W przypadku Core i5-13600K sytuacja wygląda inaczej – jednostka oferuje potężny przyrost wydajności, zachowując przy tym przystępną cenę. Ten procesor rzeczywiście może być hitem.

Core i5-13600K to następca modelu Core i5-12600K, który oferuje dużo lepszą specyfikację – producent dodał więcej rdzeni E-Core, podniósł taktowania i zwiększył pojemność pamięci podręcznych. Co ważne, zachowano też kompatybilność z płytami głównymi LGA 1700 z serii Intel 600 oraz pamięciami DDR4 i DDR5 RAM.

Efekt jest imponujący. Nowa „i-piątka” w zastosowaniach procesorowych po prostu deklasuje poprzednika - model Core i5-12600K czy konkurencyjnego Ryzena 5 7600X. Do tego dochodzi świetna wydajność pojedynczego rdzenia, więc w starszych i/lub gorzej zoptymalizowanych aplikacjach też możemy liczyć na bardzo dobre osiągi. W grach jest to poziom konkurencyjnego Ryzena, aczkolwiek w niektórych tytułach na prowadzenie wysuwa się jednostka Intela.

Dodatkowym atutem jest niezły potencjał na podkręcanie. W procesorowych zastosowaniach z Core i5-13600K udało nam się wycisnąć dodatkowe 9-11% wydajności, dzięki czemu jednostka depcze po piętach Core i9-12900K, czyli topowemu modelowi z poprzedniej generacji. Warto jednak pamiętać, że do podkręcania przyda się dobre chłodzenie. Dobre wyniki będą zaś okupione spadkiem efektywności energetycznej.

Intel zaczyna konkurować nie tylko wydajnościowo, ale także cenowo. Core i5-13600K(F) detronizuje konkurencyjnego Ryzena 5 7600X, szczególnie jeśli dodamy do tego niższą cenę zakupu całej platformy.

Core i5-13600K to świetny procesor w segmencie do 2000 złotych, jednak osoby składające komputer do gier mogą zastanowić się nad wyborem tańszego modelu Core i5-13600KF (bez zintegrowanej grafiki). Umówmy się, to segment, gdzie gracze mimo wszystko szukają oszczędności. Za wyborem modelu Intela przemawia również kompatybilność ze starszymi płytami głównymi Intel z serii 600 i tańszymi pamięciami DDR4 RAM.

Opinia o Intel Core i5-13600K Plusy Bardzo dobra wydajność w procesorowych jedno- i wielowątkowych zastosowaniach,

Obsługa pamięci DDR4 i DDR5 RAM,

Obsługa PCI-Express 5.0,

Kompatybilność z płytami głównymi z serii Intel 600,

Zintegrowany układ graficzny,

Dobra efektywność energetyczna,

Dobry potencjał na podkręcanie. Minusy Po podkręceniu pobiera dużo energii elektrycznej...,

...co wpływa na słabszą efektywność energetyczną,

W przypadku budowy komputera do gier nieopłacalny na tle modelu Core i5-13600KF.