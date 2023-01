Rosja od lat pracuje nad swoimi autorskimi procesorami z linii Elbrus, które mają uniezależnić rynek od zachodniego sprzętu. Jak wypadają? W sieci pojawiły się pierwsze testy nowego modelu Elbrus 8SV.

Procesory Elbrus zostały zaprojektowane przez Moskiewskie Centrum Technik SPARC (MCST). Teoretycznie mówimy o układach przeznaczonych na rynek konsumencki, aczkolwiek taki sprzęt w Rosji nigdy nie odniósł większego sukcesu.

Testy procesora Elbrus 8SV. Jak wypada rosyjski procesor?

W sieci pojawiły się testy najnowszego modelu Elbrus 8SV, czyli ulepszonej wersji modelu Elbrus 8CV czy Elbrus 8S. Układ został wykonany w 28-nanometrowym procesie litograficznym, więc mówimy o dosyć przestarzałej technologii produkcji (szczególnie jak na procesor).

Specyfikacja procesora też (lekko mówiąc) nie powala. Do dyspozycji oddano 8 rdzeni typu VLIW o zawrotnym taktowaniu 1,5 GHz (współczesne procesory Intel i AMD osiągają 4 - 5 GHz). Ponadto przewidziano czterokanałowy kontroler pamięci DDR4 2400 MHz z korekcją błędów ECC, a także 16 MB współdzielonej pamięci podręcznej trzeciego poziomu.

Na kanale Elbrus PC Play pojawił się ciekawy materiał, w którym sprawdzono procesor Elbrus 8SV w kilku starszych grach. Układ przetestowano na konfiguracji z 32 GB pamięci DDR4 RAM i kartą graficzną Radeon RX 580. Warto jednak zaznaczyć, że procesor do uruchomienia popularnych aplikacji wymaga emulacji środowiska x86.

Procesor rzeczywiście pozwala uruchomić starsze gry, ale jego wydajność jest tragicznie słaba. Przykładowo w CSGO płynność wahała się w granicach 10-30 FPS, w S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky konfiguracja osiągała zaledwie 10 fps, a w The Elder Scrolls III: Morrowind było to mniej więcej od 30 do 200 fps. Stary dobry Gothic II też nie działał zbyt płynnie.

Widać zatem, że nowe procesory Elbrus w praktyce nie nadają się do grania nawet w starsze tytuły (o najnowszych nawet nie można pomarzyć). Rosyjska technologia jeszcze jest daleko w tyle za zachodem… i pewnie jeszcze długo tam pozostanie jeśli będzie obciążona skutecznymi sankcjami (również technologicznymi).

