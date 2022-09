Text-to-Pokémon to niewielkie narzędzie AI, które pozwala na podstawie dowolnego opisu wygenerować Pokemona. Model może nie jest bezbłędny, jednak zdecydowanie warto poświęcić mu chwilę.

Text-to-Pokémon - sztuczna inteligencja, której potrzebujemy

Sztuczną inteligencję można wykorzystywać na różne sposoby - chiński rząd dla przykładu testuje z jej pomocą lojalność wobec partii rządzącej, firma Marka Zuckerberga, Meta, opracowała nową formułę betonu. Dzięki AI można też wygrać konkurs plastyczny.

Na nieco inny pomysł wpadł Justin Pinkey, zajmujący się na co dzień uczeniem maszynowym. Text-to-Pokémon to jego dzieło - model ten został zaadaptowany ze znacznie większego i potężniejszego generatora sztuki AI o nazwie Stable Diffusion. Podczas gdy konkurencyjne programy, takie jak DALL-E i Midjourney nie są dostępne dla wszystkich, Stable Diffusion jest oprogramowaniem typu open source. I to dzięki temu mogą powstać właśnie takie narzędzia, jak Text-to-Pokemon.

Jak wygenerować sobie Pokemona?

Generator Text-to-Pokémon można wykorzystać do stworzenia dowolnej postaci w „pokemonowym" wcieleniu. Wystarczy tylko zarejestrować konto na GitHubie, a następnie uzupełnić okienko „prompt" z dowolnym opisem. W „num_outputs" możemy podać cyfrę od 1 do 4 - oznacza to ilość obrazków, które wygeneruje narzędzie.

Co ciekawe, Text-to-Pokémon działa nie tylko na fikcyjne postaci. Widać to na przykładzie znajdującym się na stronie narzędzia, ale także na Twitterze.

Na obrazku powyżej z łatwością rozpoznać można znanych polityków: Borisa Johnsona, Baracka Obamę oraz Donalda Trumpa. I Hello Kitty.

Także na Twitterze Text-to-Pokémon staje się coraz popularniejsze.

Sprawdzicie Text-to-Pokemon? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: replicate.com, twitter