Opublikowano pełną listę produkcji, które powiększą bibliotekę usługi GeForce NOW w najbliższym czasie. Znalazło się tu sporo wyczekiwanych tytułów, takich jak Forza Motorsport, Assassin’s Creed Mirage i Cities: Skylines II.

W tym miesiącu do chmury trafi 60 gier. 29 z nich poszerzy bibliotekę jeszcze w tym tygodniu. Pozostałe to pozycje, które wylądują w GeForce NOW w dniach swoich rynkowych premier (21 gier) oraz kolejne produkcje z PC Game Pass i Microsoft Store.

Przede wszystkim do GeForce NOW zawita Assassin’s Creed Mirage, określana jako hołd dla pierwszych gier z serii Assassin's Creed. Wcielamy się tu w 17-letniego złodzieja Basima, który ma zostać mistrzowskim zabójcą w szczegółowo odwzorowanym IX-wiecznym Bagdadzie.

Pełną listę 60 tytułów, które dołączą do chmury w październiku, można znaleźć w najnowszym wpisie na blogu Nvidia. Natomiast poniżej znajdziecie wykaz 29 produkcji, które ukażą się w GeForce NOW w tym tygodniu.

GeForce NOW - październik 2023 (tylko gry, które trafią do usługi w tym tygodniu)

Battle Shapers (od 3 października w Steam)

Disgaea 7: Vows of the Virtueless (od 3 października w Steam)

Station to Station (od 3 października w Steam)

The Lamplighters League (od 3 października w Steam, Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Thief Simulator 2 (od 4 października w Steam)

Heads Will Roll: Reforged (od 4 października w Steam)

Assassin’s Creed Mirage (od 5 października w Ubisoft)

Age of Empires II: Definitive Edition (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Arcade Paradise (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

The Ascent (Xbox)

Citizen Sleeper (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Dicey Dungeons (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Godlike Burger (Epic Games Store)

Greedfall (Xbox)

Hypnospace Outlaw (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Killer Frequency (Xbox)

Lonely Mountains: Downhill (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Metro 2033 Redux (Xbox)

Metro: Last Light Redux (Xbox)

MudRunner (Xbox)

Potion Craft: Alchemist Simulator (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Shadow Gambit: The Cursed Crew (Epic Games Store)

Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Soccer Story (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

SOMA (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Space Hulk: Tactics (Xbox)

SpiderHeck (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE (Xbox)

Surviving Mars (Xbox)

Wydarzenie w World of Warships

Dodatkowo gracze mogą wziąć udział w specjalnym wydarzeniu w World of Warships, które jest dostępne tylko i wyłącznie dla subskrybentów GeForce NOW. Wydarzenie rozpoczęło się 5 października i potrwa do 9 października. Osoby, które wykonają serię specjalnych misji, otrzymają wyjątkowy kontener z nagrodami i możliwość przetestowania abonamentu GeForce NOW Priority przez jeden dzień.

