Render Cube, czyli twórca Medieval Dynasty, pracuje obecnie nad trybem kooperacji w grze. Spółka zapowiedziała obecność na tegorocznych targach PGA, gdzie chce spotkać się z fanami produkcji.

Wraz z co-opem do Medieval Dynasty trafi nowa lokacja: mapa The Oxbow. Ponadto pojawi się tu możliwość zagrania postacią kobiecą oraz zmiany wyglądu bohatera w specjalnym kreatorze. Multiplayer ma trafić do gry w 2023 r.

Render Cube na PGA 2023

– Poznań Game Arena 2023 to dla nas świetna okazja, by zobaczyć się z graczami i porozmawiać o naszym tytule. Wiele sugestii i pomysłów, które otrzymaliśmy od użytkowników, wprowadzamy do trybu wieloosobowego. Widzimy, że nasza społeczność jest zaangażowana w rozwój Medieval Dynasty i bardzo nas to cieszy! Na PGA pokażemy to, co dotychczas udało nam się stworzyć – materiały, filmy i zapowiedzi. Liczymy także, że zaciekawimy naszą grą także zupełnie nowych odbiorców – mówi Damian Szymański, prezes Render Cube.

Rozwój Medieval Dynasty to jeden z głównych celów Render Cube od momentu udostępnienia produkcji we wczesnym dostępie we wrześniu 2020 roku.

– W naszej ocenie tryb co-op będzie przełomowym momentem dla naszej gry. Obecni gracze powrócą do świata Medieval Dynasty by poznać go w nowej wersji. Tryb co-op przyciągnie także zupełnie nowych graczy. Liczymy, że będzie to dla nas nowe otwarcie, tak było w przypadku porównywalnych produkcji – dodaje Damian Szymański.

Sprzedaż i dostępność Medieval Dynasty

Medieval Dynasty to produkcja łącząca cechy gatunków takich jak survival, symulator, builder, RPG i strategia. Pod koniec ubiegłego roku sprzedaż gry wyniosła 1,2 mln kopii. Tytuł jest dostępny na wszystkich najważniejszych platformach: Steam, GoG, Epic Store, Microsoft Store, PlayStation Store.

źródło: materiały prasowe