Targi E3 2021 rozpoczęły się na dobre, a wczoraj mieliśmy okazję zobaczyć mnóstwo produkcji, które zmierzają na konsole Microsoftu. Wśród nich nie mogło zabraknąć również The Ascent.

Można śmiało stwierdzić, że Microsoft bardzo dobrze wykorzystał czas podczas targów E3. Podczas prezentacji Xbox & Bethesda Showcase mieliśmy okazję zobaczyć nowy zwiastun Starfield, The Outer Worlds 2 oraz oficjalnie poznaliśmy datę premiery Age of Empires 4. Na szczęście nie są to jedyne dobre informacje, bowiem Microsoft zdecydował się również ujawnić nowy zwiastun The Ascent – gry utrzymanej w cyberpunk'owym klimacie, która jest połączeniem RPG i strzelanki. Poniżej możecie obejrzeć wspomniany zwiastun:

Zobacz najnowszym zwiastun The Ascent:

Kiedy premiera gry The Ascent?

W grze nie zabraknie możliwości personalizacji swojego bohatera oraz różnorodnych zadań, które zapewnią odpowiedni klimat produkcji. The Ascent, nad którym pieczę sprawuje studio Neon Giant zadebiutuje już 29 lipca 2021 roku na konsole Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S oraz na PC. Warto tutaj dodać, że produkcja trafi również w dniu premiery do usługi Xbox Game Pass. Jeśli natomiast chcecie poznać więcej szczegółów na temat produkcji, to koniecznie przeczytajcie nasze pierwsze wrażenia z The Ascent.

Czekacie? Jak wrażenia po obejrzeniu zwiastuna? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: E3 2021