Gra The Outer Worlds 2 doczekała się oficjalnej zapowiedzi podczas konferencji Xbox na E3. Kontynuacja ma jednak jeszcze długą drogę przed sobą.

Jest oficjalna zapowiedź The Outer Worlds 2

The Outer Worlds 2 powstaje – taką zapowiedź przyniosła konferencja Xbox na E3 2021. Niestety na premierę tej gry przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Aktualnie bowiem ekipa Obsidian Entertainment koncentruje się przede wszystkim na rozwijaniu Grounded i projektowaniu Avowed, ale do produkcji kosmicznego erpega oddelegowany został już specjalny zespół.

Pierwsze The Outer Worlds okazało się nie lada ciekawostką. Wykreowany świat zachwycał, scenariusz – również, a absurdalny humor był jak wisienka na przysłowiowym torcie. Jeśli w „dwójce” uda się utrzymać ten poziom, to na horyzoncie może być kawał dobrego erpega. Jego pierwszy zwiastun pokazuje, że twórcom nie zabrakło humoru – zresztą najlepiej to zobaczyć… i posłuchać:

Zobacz oficjalny zwiastun The Outer Worlds 2:

Nie wiemy jeszcze kiedy, ale wiemy za to, że The Outer Worlds 2 trafi na pecety oraz konsole Xbox Series X i S. Jak to w przypadku wewnętrznych produkcji Microsoftu, możemy liczyć na natychmiastową premierę w usłudze Xbox Game Pass.

Źródło: Xbox