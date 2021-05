Wygląda na to, że Microsoft pomału zaczyna odsłaniać karty, bowiem właśnie poznaliśmy datę premiery oraz otrzymaliśmy nowy zwiastun cyberpunk'owego RPG – The Ascent.

Microsoft ostro walczy, aby przyciągnąć jak najwięcej graczy zarówno do konsol Xbox Series X/S, jak i swojej usługi Xbox Game Pass. Dopiero co informowaliśmy Was, że najnowsza produkcja, nad którą pracuje studio Bethesda – Starfield – trafi prawdopodobnie wyłącznie na konsole Xbox Series X/S oraz PC, a teraz poznaliśmy datę premiery gry The Ascent – RPG, które przypomina Blade Runnera, czy, chociażby Cyberpunka 2077. Gra trafi na konsole Xbox Series X/S, Xbox One, PC oraz do usługi Xbox Game Pass już 29 lipca 2021 roku. Warto do tego dodać, że tytuł na Xbox Series X zaoferuje nam rozgrywkę w rozdzielczości 4K przy 60 FPS.

Zobacz najnowszy zwiastun The Ascent:

The Ascent – główne założenia

W The Ascent przyjdzie nam spoglądać na akcję w rzucie izometrycznym. Jak zapowiadali sami twórcy, gra mocno postawi na możliwość personalizacji swoich bohaterów oraz dodawanie różnych modyfikacji czy wszczepów. Warto dodać, że The Ascent nie jest typową strzelanką, bowiem w grze nie zabraknie różnorodnych zadań, które mają stworzyć zarówno ciekawy klimat, jak i fabułę. Niestety, na ten moment nie znamy więcej szczegółów na ten temat. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat gry, to koniecznie przeczytajcie nasze pierwsze wrażenia z The Ascent.

Jak Wam się podoba gra? Dacie jej szansę? Koniecznie podzielcie się wrażeniami w komentarzach!

Źródło: Game Informer, inf. własna