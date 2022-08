Choć od premiery pierwszej części nie minęła jeszcze nawet dekada, John Wick to już naprawdę mocna marka wśród sensacyjniaków. W dodatku nabiera tempa – w przyszłym roku powróci nie w jednej, lecz w dwóch produkcjach.

John Wick 4 i The Continental – gorący rok 2023

John Wick 4, którego premiera planowana jest na przyszłoroczny marzec, to jeszcze nie wszystko, na co fani serii mogą czekać w 2023 roku. Zaledwie kilka miesięcy później w streamingu zadebiutuje bowiem The Continental – oficjalny prequel całej historii.

Co to jest The Continental? Ten serial zapowiada się nieźle

The Continental to mini-serial, na który złożą się jedynie trzy odcinki (przy czym na razie nie wiemy, jak długi będzie każdy z nich). Przedstawią wydarzenia, które doprowadziły do sytuacji znanej z pierwszej części serii, przy czym centralną postacią wcale nie będzie John Wick. Zresztą tak jak sugeruje to tytuł, będzie to opowieść przede wszystkim o kryminalnym sanktuarium, jakim jest hotel Continental.

Akcja toczy się w Nowym Jorku w 1975 roku. Głównym bohaterem jest Winston Scott. W serii o Johnie Wicku wciela się w niego Ian McShane, ale tutaj jego młodszą wersję odegra Colin Woodell (którego możesz kojarzyć ze Stewardesy lub The Originals). W obsadzie znajdują się również: Mel Gibson, Ayomide Adegun, Peter Greene, Ben Robson czy Jessica Allain.

Za wszystkim stoją dwa duety: reżyserami są Albert Hughes i Charlotte Brandstrom, a scenarzystami Greg Coolidge i Kirk Ward.

The Continental w (jeszcze innym) serwisie streamingowym

Serial The Continental powstaje z myślą o streamingowym serwisie Peacock. Najprawdopodobniej usługa ta niebawem zadebiutuje także w Polsce, a jeśli nie, to sama produkcja pewnie zostanie udostępniona gdzie indziej. Serwisów VOD jest jak psów, więc gdzieś miejsce powinno się znaleźć.

