Mamy coś świetnego dla fanów komedii z odrobiną pikanterii. Nowa produkcja, a w roli głównej sam Brad Pitt. Pierwszy zwiastun zapowiada kawał niezłej zabawy na miarę Deadpool'a czy serii John Wick.

Nowy film akcji, który wymaga waszej uwagi

Pojawił się pierwszy zwiastun filmu Bullet Train, czyli produkcji, w której nie zabraknie humoru i akcji w nietypowych okolicznościach. Reżyser Deadpool 2 i John Wick ma do zaoferowania kolejną ciekawą produkcję. Główną rolę gra nie kto inny jak Brad Pitt – niepozorny zabójca. Premierazostała zaplanowana na 15 lipca. Poniżej możecie zobaczyć pierwszy zwiastun filmu.

Aktorska obsada

Film opiera się na książce Bullet Train autorstwa Kotaro Isaki. Fabuła śledzi losy pięciu doświadczonych zabójców, którzy muszą zmierzyć się ze sobą w pociągu. Oczywiście wszystko głównie skupia się na postaci Pitta, który nie chce już zabijać. Film wydaje się podążać za historią powieści, ale o wszystkim przekonamy się po premierze. Inni bohaterowie, których widzimy w tym zwiastunie, to Brian Tyree Henry (Atlanta, Eternals), Hiroyuki Sanada (Mortal Kombat, The Wolverine), Zazie Beetz (Atlanta, Deadpool 2) i Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass, Avengers: Age of Ultron).

Jak wrażenia po obejrzeniu zwiastuna? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Sony Pictures Entertainment