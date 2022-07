Dynamicznie, krwawo, brutalnie i wciągająco jak zawsze. John Wick 4 zapowiada się po prostu wyśmienicie. Będzie więcej tego samego, ale skoro to dobre, to czemu nie!

John Wick 4 na pierwszym zwiastunie

John Wick 4 trafi do kin 24 marca 2023 roku. Poprzednie trzy odsłony ukazały się w 2014, 2017 i 2019 roku. Mamy więc do czynienia z najdłuższą dotychczas przerwą. Wygląda na to, że wyszła serii na dobre, bo pierwszy materiał promujący ten tytuł skutecznie rozbudza apetyt. Możesz obejrzeć ten zwiastun (a właściwie „sneak peek”) poniżej.

John Wick 4 będzie zwieńczeniem opowieści, ale nie ostatnim filmem z serii

Czwarty film o Johnie Wicku – w którego wciela się niezawodny Keanu Reeves – będzie kontynuacją, a zarazem zwieńczeniem historii. Wszystko, co widzieliśmy do tej pory zmierzało w kierunku finału, który obejrzymy już za kilka miesięcy.

W żadnym razie nie oznacza to jednak, że będzie to ostatnia okazja, by odwiedzić ten świat. Duża popularność serii sprawia, że twórcy mają w planach filmowe i serialowe projekty poboczne. Niewykluczone są również kolejne części głównej serii. Autorzy mają bowiem jeszcze sporo do powiedzenia o Wicku i pozostałych bohaterach.

Na razie jednak czekamy na film John Wick 4. Jego reżyserem jest Chad Stahelski, a w obsadzie obok Reevesa znaleźli się między innymi Ian McShane, Lance Reddick, Donnie Yen, Shamier Anderson, Bill Skarsgård, Rina Sawayama, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins i Clancy Brown.

Źródło: ComicBook, Collider, Bloody Disgusting