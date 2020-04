Bawiliście się już przy The Crew 2? Wprawdzie obecnie wiele osób nie narzeka na brak czasu, ale wydaje się, że w długi weekend będzie go jeszcze więcej. Wspomniane The Crew 2 może dostarczyć rozrywki i to za darmo.

Darmowy weekend z The Crew 2

Ubisoft zaprasza na darmowy weekend z The Crew 2. Wydarzenie już się rozpoczęło, a potrwa do 13 kwietnia. Przygotowano je z myślą o posiadaczach PC (Uplay) oraz konsol PlayStation 4, pominięto niestety właścicieli konsol Xbox One.

Decydujących się na wypróbowanie gry powinien ucieszyć fakt, iż darmowy weekend daje dostęp do pełnej wersji gry - całej mapy, wszystkich zawodów oraz zabawek, którymi można się ścigać. A tych jest tu naprawdę sporo, The Crew 2 to przecież nie tylko samochody, ale również motocykle, łodzie i samoloty.

Osiągnięte postępy można będzie zachować w przypadku chęci zakupu gry. Tu z kolei trzeba dodać, że jednocześnie producent przygotował rabat i to spory, bo wynoszący nawet 75% (zależy od wersji i edycji gry).

The Crew 2 to nie jedyne czym Ubisoft zachęca do pozostawania w domu

Wprawdzie producent nie łączy tej oferty z panującą pandemią, ale niejako dobrze się ona wpisuje, bo może zachęcać niektórych do pozostawania w domu.

Warto przypomnieć, że ostatnio za darmo udostępniony został Rayman Legends. To już część kampanii zachęcającej do izolowania się w tym trudnym okresie. Na specjalnie przygotowanej stornie internetowej można na bieżąco sprawdzać, co za darmo oddaje graczom Ubisoft.

Źródło: Ubisoft Polska

