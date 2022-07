W sieci pojawił się nowy zwiastun kolejnej części The Dark Pictures Anthology. The Devil in me to kolejny horror o losach grupy przyjaciół, która trafia w niebezpieczną pułapkę. Tylko od graczy zależy, kto wyjdzie z niej cało.

Kolejna mroczna historia

Studio Supermassive Games nie próżnuje i po wydaniu w czerwcu The Quarry zapowiedziało premierę kolejnej produkcji. The Dark Pictures Anthology: The Devil in me to gra, w której zespół filmowców zostaje zaproszony do repliki domu słynnego seryjnego zabójcy. Jak można się było spodziewać, nic nie idzie zgodnie z planem i wkrótce w Zamku Morderstw dochodzi do strasznych wydarzeń.

Antologia Dark Pictures to seria samodzielnych, rozgałęzionych horrorów. Każda gra jest niepołączona i zawiera zupełnie nową historię, scenerię i obsadę postaci. Fabuła kolejnej, czwartej już części, została zaprezentowana w najnowszym zwiastunie:

Dark Pictures: The Devil in Me jest już dostępna w przedsprzedaży w oficjalnym sklepie Bandai Namco, w wersjach Standard i Animatronic.

Oprócz gry, Animatronic Collector’s Edition zawiera:

Wczesny dostęp do trybu Curator’s Cut,

Pocztówkę w kopercie, wizytówkę oraz mapę hotelu,

Popiersie animatronika.

Kiedy premiera gry?

Produkcja ukaże się jesienią 2022 roku na PS4, PS5, PC, Xbox One i Xbox Series X/S.

Źródło: youtube, bandainamcoent.eu, steam