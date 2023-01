The Day Before zadebiutuje znacznie później niż początkowo obiecywano, ale jeśli w efekcie otrzymamy bardziej dopracowany, lepszy tytuł, to chyba mało kto będzie marudził.

NVIDIA przypomina o The Day Before

Temat zombie w grach wciąż wydaje się niewyczerpany. Potencjał sprzedażowy produkcji z nieumarłymi w rolach głównych jest na tyle duży, że kolejne ekipy decydują się coś na tym ugrać. Fntastic, nadal młode studio, również spróbuje.

Na co się nastawiać? Na MMO z otwartym światem i elementami survivalu, ale też momentami, w których dobrze bawić powinni się gracze lubiący nieco więcej akcji i strzelania. Od pierwszych zapowiedzi padają sugestie, że The Day Before przyniesie dopracowaną oprawę graficzną (opóźnienie premiery to pokłosie także decyzji o przesiadce na silnik Unreal Engine 5), już teraz jest to jeden z tych tytułów, które do promowania swoich technologii wykorzystuje NVIDIA. Deklarowano obecność ray tracingu, teraz potwierdzono także implementację DLSS 3.

The Day Before zwiastun z ray tracingiem

Kiedy premiera The Day Before?

W maju zeszłego roku ogłoszono poważny poślizg w kwestii daty premiery tej gry. Zdecydowano się przesunąć ją z 21 czerwca 2022 roku, na 1 marca 2023 roku. O tyle dobrze, że ten termin powinien już zostać dotrzymany.

Dotyczy on jednak wyłącznie PC. Wprawdzie The Day Before ma zostać wydane także na konsole Xbox Series X, Xbox Series S i PlayStation 5, ale ich właściciele poczekają dłużej.

Źródło: NVIDIA GeForce