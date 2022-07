Twórczość polskiego pisarza otrzyma klimatyczną adaptację w formie gry, komiksu i... planszówki. Chodzi o wydaną w 1955 wielowątkową powieść, która doskonale portretuje życie powojennej Warszawy i jej podziemnego, niebezpiecznego świata.

Nie tak dawno pojawił się w sieci pierwszy gameplay z The Invincible – polskiej produkcji powstającej na podstawie powieści Stanisława Lema. To jednak nie koniec inspirowania się twórczością rodzimych pisarzy przy tworzeniu gier. Warszawskie studio Red Deer Games zapowiedziało budowę całego multiwersum, opartego na popularnym kryminale PRL-u. Chodzi oczywiście o powieść „Zły" Leopolda Tyrmanda.

Gra, komiks i planszówka

Na podstawie powieści Tyrmanda powstanie przede wszystkim gra wideo, jednak twórcy ogłosili także konkurs na komiks oraz prototyp gry planszowej. Zwycięzcy mogą liczyć na nagrody pieniężne oraz publikację swoich prac. Podczas konferencji poruszono również kwestię NFT, jednak nie podano żadnych znaczących szczegółów.

The Evil One: The Man with the White Eyes, bo tak brzmi pełny tytuł produkcji, będzie przygodową grą akcji, osadzoną w klimacie lat 50-tych XX wieku. Fabuła, niczym proza Leopolda Tyrmanda, ma być mroczna, wypełniona wyrazistymi bohaterami i poczuciem humoru.

Zniszczone przez wojnę Miasto wraca do życia. Wśród gruzów zrujnowanych kamienic jedni z trudem, inni z łatwością odnajdują się w nowym świecie. Jego prawem jest prawo pięści, ale są jeszcze ci, który pamiętają o dawnym honorze. Poznaj wielowątkowe historie głównych bohaterów, bierz udział w ekscytujących walkach, rozwiązuj zagadki kryminalne lub po prostu ciesz się życiem w klimatycznym Mieście pełnym dymu z cygar, sączącej się wódki, tajemnic i kołyszących dźwięków swingu.

Gra ma obejmować 50 zadań w 6 lokacjach, co razem zapewni ok. 7-10 godzin rozrywki.

Kiedy premiera?

Wstępnie gra pojawi się dopiero w 2025 roku. Trafi wówczas na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch.

Zagralibyście w grę na podstawie powieści Tyrmanda? Dajcie znać w komentarzach!

