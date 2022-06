Wreszcie możemy zobaczyć, jak będzie wyglądać Return to Monkey Island – przygodówka, stanowiąca wielki powrót klasycznej serii Rona Gilberta.

Zobacz pierwszy gameplay trailer Return to Monkey Island

Tegoroczny kwiecień przyniósł wspaniałą wiadomość, że seria Monkey Island powróci, a ponadto będzie za nią odpowiadał twórca pierwowzoru – Ron Gilbert. Aż do końcówki czerwca musieliśmy jednak czekać, by po raz pierwszy zobaczyć Return to Monkey Island w akcji. Warto było! Zresztą spójrz…

Return to Monkey Island będzie dwuwymiarową przygodówką typu point-and-click – wypełnioną ciekawymi miejscówkami do eksploracji i zagadkami do rozwiązania. To tyle, jeśli chodzi o technikalia. Fabularnie z kolei będzie to kontynuacja opowieści przedstawionej w klasycznych odslonach The Secret of Monkey Island oraz Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge.

Premiera Return to Monkey Island w tym roku

Realizujący projekt Rona Gilberta i Dave’a Grossmana twórcy z ekipy Terrible Toybox intensywnie pracują nad tym, by oddać w nasze ręce Return to Monkey Island. Niestety nie są na razie gotowi, by zdradzić więcej niż to, że celują z premierą jeszcze w ten rok. Dodajmy, że platformami docelowymi są pecety oraz konsole Nintendo Switch.

Źródło: Devolver Digital, Terrible Toybox, NME