Samsung The Frame to interesujący telewizor, ale czy wzbudza zainteresowanie nabywców? Poznaliśmy oficjalne liczby.

Nie brakuje chętnych na Samsung The Frame

The Frame niewątpliwie jest jednym z najbardziej interesujących telewizorów na rynku. Okazuje się, że przekłada się to także na niezłe wyniki sprzedaży. Samsung ujawnił, że w Polsce rozeszło już przeszło 35 tysięcy egzemplarzy. Co więcej, popularność nabiera tempa: tylko w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku nowy dom w naszym kraju znalazło 11,5 tysiąca telewizorów The Frame, a to trzy razy więcej niż rok wcześniej w analogicznym okresie.

Globalnie wygląda to jeszcze lepiej. W 2021 roku Samsung pochwalił się sprzedażą milionowego egzemplarza The Frame (był to tym samym pierwszy telewizor z kategorii Lifestyle, któremu udało się osiągnąć taki wynik).

Żadnym zaskoczeniem nie jest na pewno fakt, że największą popularnością cieszy się wariant 55-calowy. Przypomnijmy, że oprócz niego są jeszcze trzy mniejsze (32, 43 i 50 cali) oraz trzy większe (65, 75 i 85 cali).

„Cieszymy się, że ten koncept, w ramach którego połączyliśmy telewizor, sztukę i design znajduje realne zastosowania w domach naszych klientów” – skomentował Grzegorz Stanisz, szef sprzedaży telewizorów w firmie Samsung Electronics Polska.

Co takiego w sobie ma Samsung The Frame?

Nie wiesz, o co chodzi z tym telewizorem? Otóż The Frame wyróżnia się przede wszystkim designem – jego konstrukcja przypomina ramkę obrazu, a zastosowane oprogramowanie umożliwia faktyczne wyświetlanie prawdziwych dzieł sztuki na jego ekranie (także z passe-partout).

Tegoroczny model The Frame ma ponadto Matową Powłokę Ekranu, dzięki której w wyświetlaczu nie odbija się światło. Efekt jest taki, że przedstawiane dzieła sztuki faktycznie prezentują się niezwykle przekonująco.

Równocześnie The Frame jest pełnoprawnym telewizorem. Wykorzystuje panel QLED, obsługuje HDR, ma procesor AI Quantum 4K i oddaje do dyspozycji funkcjonalny system Smart TV. Ot, dwa w jednym.

