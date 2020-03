Po raz pierwszy o The Last Campfire usłyszeliśmy ponad rok temu i od tego czasu ekipa Hello Games nie bardzo nam przypominała o swoim najnowszym projekcie. Aż do teraz – twórcy No Man’s Sky pokazali nowy zwiastun i zdradzili, kiedy gra ujrzy światło dzienne.

W The Last Campfire – podobnie jak w No Man’s Sky – trafimy do świata bogatego w niespodzianki i sekrety, by wyruszyć w pełną przygód podróż z jednym celem: odnalezienia swojego miejsca. Nie spodziewajcie się jednak klona: to zupełnie nowa przygoda, z zupełnie innym klimatem i z zupełnie inaczej pomyślaną rozgrywką. Rozwiązywanie zagadek będzie fundamentem zabawy, co zresztą wyśmienicie pokazuje najnowszy zwiastun.

Zobacz najnowszy zwiastun The Last Campfire – nowej gry twórców No Man’s Sky:

W oficjalnej notce Sean Murray ze studia Hello Games zapowiedział, że będąca „kulminacją wielu lat prac” gra The Last Campfire to „artystyczna gra przygodowa dla jednego gracza”, który „zatraci się w świecie opowieści, przemierzając piękne środowiska i spotykając na swojej drodze niezwykłe postacie”. Jeśli wszystko to brzmi dla was zachęcająco, to mamy kolejne dobre wieści…

Kto i kiedy wyruszy w podróż w The Last Campfire?

Oczekiwanie na ten tytuł nie będzie długie – w tę magiczną podróż wyruszymy już wkrótce. Lato 2020 to oficjalna data premiery gry The Last Campfire, zmierzającej na pecety oraz konsole PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.

Źródło: Hello Games, Engadget

