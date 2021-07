Jeżeli lubicie filmy o tematyce historycznej, to mamy dla was dobre wieści. The Last Duel to opowieść o zdradzie i zemście, rozgrywającej się w brutalnej XIV-wiecznej Francji. Poznaliśmy przy okazji datę premiery.

Dramat obyczajowy oparty na książce Erica Jagera

Właśnie ukazał się zwiastun filmu Ridleya Scotta – The Last Duel z Mattem Damonem, Adamem Driverem, Jodie Comer i Benem Affleckiem w rolach głównych. Film opiera się na książce Erica Jagera. Historia dotyczy jednego z ostatnich legalnie usankcjonowanych pojedynków we Francji. Film opowiada o bohaterskiej kobiecie, która nie jest znana większości światu. Była przykładem odwagi i determinacji i właśnie jej historia, musi zostać opowiedziana. Dramaturgia filmu, z pewnością porwie widzów. Zwiastun możecie obejrzeć poniżej:

Kiedy premiera filmu The Last Duel?

Cała akcja rozgrywa się w 1386 roku. Jean de Carrouges (Damon) pragnie rozstrzygnąć spór z jego przyjacielem – Jacques LeGris (Driver). Żona Carrouges, Marguerite, została zgwałcona przez Le Gris’a, ale nie wszyscy wierzą kobiecie. Carrouges postanawia bronić honoru swojej żony poprzez walkę na śmierć i życie. Ten, który pozostanie przy życiu, zostanie ogłoszony zwycięzcą na znak woli Bożej, a jeśli de Carrouges przegra, jego żona zostanie spalona na stosie żywcem, na skutek kary za fałszywe oskarżenie. Jak potoczy się walka? O tym przekonamy się już 15 października.

Jak wrażenia po obejrzeniu zwiastuna? Wybierzecie się do kin, aby obejrzeć The Last Duel? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach!

