Wygląda na to, że premiera The Last of Us: Part 2 odbędzie się zgodnie z planami. Graczy czeka tu świetna zabawa, a konsole PlayStation 4 spore wyzwanie.

Reklama telewizyjna The Last of Us: Part 2 w Internecie

O mniejszych i większych problemach przy produkcji The Last of Us: Part 2 mówiło się sporo. W ostatnich tygodniach sytuacja zaczęła się jednak układać pomyślnie, prace nad grą zostały zakończone i ostatnio podawany termin premiery wydaje się niezagrożony.

A przypomnijmy, że mowa o 19 czerwca. Wkrótce The Last of Us: Part 2 powinno pojawić się na małych ekranach, jak większość najgłośniejszych tytułów doczekało się bowiem reklamy telewizyjnej. Ta, co nie jest zaskoczeniem, bardzo szybko trafiła do Internetu, więc można obejrzeć ją w dowolnym momencie. Trzeba przyznać, że klimatu tu nie brakuje.

Wentylatory PlayStation 4 zawyją pod naporem piękna The Last of Us: Part 2

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że The Last of Us: Part 2 w zasadzie od pierwszych zapowiedzi skazywane jest na sukces. Dokładna ocena gry będzie możliwa nie po krótkich pokazach, ale po przyjrzeniu się całości w pełnej recenzji. Wśród największych atutów powinna znaleźć się tutaj jednak oprawa graficzna. The Last of Us: Part 2 to jeden z ostatnich wielkich hitów powstających na konsole PlayStation 4. Niewiele mówi się o tym, jak za chwilę odchodząca w cień generacja poradzi sobie z takim tytułem.

A okazuje się, że efekty tego radzenia sobie mogą być słyszalne. Nie jest wielką tajemnicą, iż konsole PlayStation 4 nie należą do szczególnie cichych. Gene Park z The Washington Post nie ukrywa, że mając okazję do sprawdzania The Last of Us: Part 2 na PlayStation 4 Pro spotkał się z naprawdę dużym hałasem. Tak dużym, że konsoli udało się zagłuszyć klimatyzator.

i can answer this finally lol!!!!



I have a first model PS4 Pro. Vents are clean. During The Last of Us 2, the fans are louder than my air-conditioning unit. They were so loud I had to raise the volume up on my speakers.



Even when I knocked it down to 1080p mode. https://t.co/Is2SR28uW4 — Gene Park (@GenePark) June 1, 2020

Od strony technicznej, The Last of Us: Part 2 będzie działać na PlayStation 4 Pro w rozdzielczości 1440p przy 30 fps. Twórcy kilka razy podkreślali, że wycisną wszystko co się da z wciąż obecnej generacji. Zanosi się na to, że były do szczere deklaracje.

Źródło: youtube - Dinjooh, @GenePark

