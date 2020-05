Oczekiwanie na premierę The Last of Us: Part II znacząco się przeciąga. Gracze mają jednak do Naughty Dog spore zaufanie i zanosi się na to, że twórcy go nie nadużyją. Gra wygląda świetnie.

Nowy gameplay z The Last of Us: Part II

Dzisiejsza prezentacja The Last of Us: Part 2 nie jest zaskoczeniem, była bowiem zapowiadana. Neil Druckmann, główny reżyser gry, poświęcił kilka minut na wprowadzenie w fabułę, a także przybliżenie postapokaliptycznego świata i niebezpieczeństw, które będą w nim czekać na Ellie. Nie zabrakło też wzmianek o wybranych aspektach rozgrywki, np. craftingu.

Co chyba najistotniejsze, zostało to okraszone nie tylko znanymi już przerywnikami filmowymi, ale również całkiem solidną porcją fragmentów rozgrywki, których do tej pory nie widzieliśmy. I trzeba przyznać, że prezentują się świetnie. Sprawdźcie zresztą sami, jak nieco starsza niż w poprzedniej części serii Ellie radzi sobie w nieprzyjaznym otoczeniu.

Kiedy premiera The Last of Us 2? Już wkrótce

Najbardziej zainteresowani tym tytułem zapewne dość dobrze znają jego losy. Mniej wtajemniczonym wypada natomiast wyjaśnić, iż premiera The Last of Us: Part II była przekładana już kilka razy. Można jednak zakładać, że więcej się to nie powtórzy.

Nie tak dawno poinformowano, że prace nad The Last of Us: Part 2 zostały zakończone. Także teraz twórcy potwierdzają ostatnią datę. The Last of Us: Part 2 zadebiutuje 19 czerwca.

Źródło: PlayStation Polska

