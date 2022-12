Serial The Mandalorian powróci w czwartym sezonie nieco później niż zapowiadano. Mimo wszystko czekania nie zostało już wcale tak dużo.

Premiera The Mandalorian 3 już w marcu

Nie w lutym (jak dotąd sądziliśmy), lecz w marcu 2023 roku w usłudze Disney+ zadebiutuje trzeci sezon serialu The Mandalorian. Dobra wiadomość jest taka, że obsuwa nie będzie szczególnie odczuwalna, jako że pierwszy z ośmiu planowanych odcinków pojawi się już 1 marca. Kolejne epizody będą zasilać katalog serialu co tydzień, aż wreszcie 19 kwietnia zobaczymy finał sezonu.

Będzie to – podkreślmy – finał sezonu, a nie całego serialu. Jeszcze w maju (stojący za tym projektem) Jon Favreau potwierdził, że trwają już prace nad 4. sezonem The Mandalorian, choć na razie oczywiście trudno w tym temacie o jakiekolwiek szczegóły. Dlatego też skupmy się na razie na trzeciej serii, a najlepiej zrobić to, przypominając sobie przedstawiony we wrześniu zwiastun…

Zobacz oficjalny teaser The Mandalorian – 3. sezon:

Dwa pierwsze sezony również liczyły po osiem odcinków, a ich premiery odbyły się odpowiednio w 2019 i 2020 roku. Do naszego kraju jednak oficjalnie dotarły całkiem niedawno, bo też usługa Disney+ w Polsce zaczęła działać dopiero 14 czerwca tego roku. Biorąc pod uwagę czas oczekiwania na trzecią część, ma to swoje plusy.

