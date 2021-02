Pojawienie się The Medium było jedną z najbardziej wyczekiwanych premier stycznia. Nie tylko dlatego, że to miesiąc posuchy w branży. Wystarczyło kilkadziesiąt godzin i twórcy mogli ogłosić pierwszy sukces.

Koszty produkcji The Medium zwróciły się w 24 godziny po premierze

I chociaż wszyscy producenci oraz wydawcy chcieliby widzieć jak najwyższe oceny w branżowych mediach oraz jak najwięcej pozytywnych komentarzy od graczy, koniec końców o sukcesie lub jego braku przesądzają pieniądze. I w kontekście The Medium powinno być z nimi dobrze, bo gra bardzo szybko zaczęła przynosić zyski.

Przedstawiciele Bloober Team potwierdzili, że w zaledwie 24 godziny po premierze zwróciły się koszty produkcji oscylujące w okolicach 12 mln dolarów. Nie podano liczby sprzedanych egzemplarzy, ale nieco większy udział mają mieć w tym wersje konsolowe. Bo przypomnijmy, że The Medium trafiło na PC z Windows oraz Xbox Series X i Xbox Series S.

„Granty otrzymane od instytucji unijnych oczywiście pomogły w pokryciu części kosztów badawczo-rozwojowych, ale zdecydowanie największy udział w ich pokryciu mają przychody związane ze sprzedażą gry. Liczne i bardzo spolaryzowane oceny recenzentów cieszą nas, ponieważ podkreślają, że udało nam się poruszyć emocje użytkowników. Mimo iż nie jest to gra dla wszystkich, to z pewnością jest jednym z najbardziej emocjonalnych produktów elektronicznej rozrywki. Patrząc na aktualny odbiór przez graczy i specjalistów mamy podstawy sądzić, że The Medium stanie się tytułem kultowym dla wielu graczy.” - Piotr Babieno, prezes Bloober Team

Czy The Medium to dobra gra?

Materiałów promujących The Medium nie brakowało, dawały one dość dobry obraz tego co jest szykowane dla graczy. Piotr Babieno nieprzypadkowo podkreśla, że nie jest to gra dla wszystkich. Często widać to w przypadku szeroko pojętego gatunku survival horror. Dlatego też oceny, chociaż zróżnicowane, wypadają tu naprawdę dobrze. Średnia na metacritic wynosi na ten moment 76% (wersja PC).

The Medium jest chwalone na fabułę i pomysł z koniecznością podróżowania między światem materialnym i duchowym. Gra ma bardzo oryginalny klimat i to odbierane jest już dość różnie, projekty lokacji, a także oprawa dźwiękowa jednych zachwycają, innym podobają się już średnio. Grafika wypada bardzo dobrze, na PC nie można powiedzieć tego o optymalizacji. Chętni na zabawę na najwyższych ustawieniach muszą liczyć się z koniecznością posiadania naprawdę mocnego sprzętu.

Kupiliście The Medium? Jak Wasze wrażenia?

Źródło: Bloober Team

